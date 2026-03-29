۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

افزایش تراز آبی تالاب‌های پلدختر پس از بارش‌های اخیر

افزایش تراز آبی تالاب‌های پلدختر پس از بارش‌های اخیر

خرم‌آباد - مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان از افزایش تراز آبی تالاب‌های شهرستان پلدختر پس از بارش‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید از تالاب‌های شهرستان پلدختر، اظهار داشت: در بازدید میدانی به‌عمل‌آمده از تالاب‌های ۱۱ گانه شهرستان پلدختر، طی بارش نزولات آسمانی مؤثر اخیر در استان، به‌ویژه شهرستان پلدختر تراز آب تالاب‌های منطقه به طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته و پهنه‌های آبی آنها گسترش پیدا کرده است.

وی افزود: ورود رواناب‌ها و سیلاب‌های فصلی به حوضه‌های آبگیر، نقش مهمی در احیای این تالاب‌ها و بازگشت آنها به شرایط تعادل ایفا کرده است.

افزایش تراز آبی تالاب‌های پلدختر پس از بارش‌های اخیر

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: افزایش سطح آب، علاوه بر بهبود وضعیت هیدرولوژیکی، موجب تغذیه سفره‌های زیرزمینی و افزایش ظرفیت ذخیره طبیعی آب در منطقه شده و نشانه‌ای از بهبود شرایط اکولوژیکی تالاب‌ها به شمار می‌رود.

فرمان پور، ادامه داد: تداوم این روند، در صورت مدیریت صحیح منابع آب، می‌تواند نقش مهمی در پایداری تالاب‌های لرستان و تثبیت منابع آبی منطقه داشته باشد.

وی در خصوص اهمیت تالاب‌های شهرستان پلدختر، گفت: تالاب‌های این منطقه شامل تالاب‌های دائمی و فصلی هستند که علاوه بر حفظ تنوع زیستی، به‌عنوان جاذبه‌های طبیعی مهم در جذب گردشگران نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، گفت: تالاب‌های ۱۱ گانه پلدختر از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و بومی در غرب کشور به شمار می‌روند. افزایش سطح آب، شرایط مطلوبی را برای زیست، تغذیه و زادآوری این‌گونه‌ها فراهم کرده است. این تالاب‌ها پناهگاه گونه‌های ارزشمندی همچون اردک سرسبز، اردک بلوطی، اردک ارده‌ای، انواع حواصیل و دیگر پرندگان آبزی، کنار آبزی و خشکی زی هستند.

فرمان پور، عنوان کرد: علاوه بر این، تالاب‌ها زیستگاه انواع دوزیستان، ماهیان و بی‌مهرگان آبزی بوده و نقش کلیدی در پایداری زنجیره‌های غذایی ایفا می‌کنند.

