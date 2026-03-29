به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید از تالابهای شهرستان پلدختر، اظهار داشت: در بازدید میدانی بهعملآمده از تالابهای ۱۱ گانه شهرستان پلدختر، طی بارش نزولات آسمانی مؤثر اخیر در استان، بهویژه شهرستان پلدختر تراز آب تالابهای منطقه به طور قابلتوجهی افزایشیافته و پهنههای آبی آنها گسترش پیدا کرده است.
وی افزود: ورود روانابها و سیلابهای فصلی به حوضههای آبگیر، نقش مهمی در احیای این تالابها و بازگشت آنها به شرایط تعادل ایفا کرده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان، بیان داشت: افزایش سطح آب، علاوه بر بهبود وضعیت هیدرولوژیکی، موجب تغذیه سفرههای زیرزمینی و افزایش ظرفیت ذخیره طبیعی آب در منطقه شده و نشانهای از بهبود شرایط اکولوژیکی تالابها به شمار میرود.
فرمان پور، ادامه داد: تداوم این روند، در صورت مدیریت صحیح منابع آب، میتواند نقش مهمی در پایداری تالابهای لرستان و تثبیت منابع آبی منطقه داشته باشد.
وی در خصوص اهمیت تالابهای شهرستان پلدختر، گفت: تالابهای این منطقه شامل تالابهای دائمی و فصلی هستند که علاوه بر حفظ تنوع زیستی، بهعنوان جاذبههای طبیعی مهم در جذب گردشگران نقش بسزایی ایفا میکنند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان، گفت: تالابهای ۱۱ گانه پلدختر از مهمترین زیستگاههای پرندگان مهاجر و بومی در غرب کشور به شمار میروند. افزایش سطح آب، شرایط مطلوبی را برای زیست، تغذیه و زادآوری اینگونهها فراهم کرده است. این تالابها پناهگاه گونههای ارزشمندی همچون اردک سرسبز، اردک بلوطی، اردک اردهای، انواع حواصیل و دیگر پرندگان آبزی، کنار آبزی و خشکی زی هستند.
فرمان پور، عنوان کرد: علاوه بر این، تالابها زیستگاه انواع دوزیستان، ماهیان و بیمهرگان آبزی بوده و نقش کلیدی در پایداری زنجیرههای غذایی ایفا میکنند.
