به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به بمباران دانشگاه ها توسط امریکا و اسرائیل در شبکه اجتماعی خود نوشت: اقدامات از سر استیصالتان تنها انگیزه های علمی را بیشتر می کند.

وی ادامه داد: رژیم اسرائیل و شریکِ همدست و مجرمش همچنان بر این باورند که می‌توان دانش را با بمباران نابود کرد.

عراقچی افزود: این توهم در ترور دانشمندان ایرانی، حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران و اکنون نیز در هدف قرار دادن دانشگاه‌ها به‌روشنی متجلی است.

وی تاکید کرد: یک واقعیت را بپذیرید: اقدامات شما کاملا از سر استیصال است و نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه عطشِ دانستن و اراده برای پیشرفت علمی را بیش از پیش در ایرانیان برمی‌انگیزد.