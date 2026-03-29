۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱

عراقچی:

یک واقعیت را بپذیرید: اقدامات شما کاملا از سر استیصال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به بمباران دانشگاه ها توسط امریکا و اسرائیل در شبکه اجتماعی خود نوشت: اقدامات از سر استیصالتان تنها انگیزه های علمی را بیشتر می کند.

وی ادامه داد: رژیم اسرائیل و شریکِ همدست و مجرمش همچنان بر این باورند که می‌توان دانش را با بمباران نابود کرد.

عراقچی افزود: این توهم در ترور دانشمندان ایرانی، حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران و اکنون نیز در هدف قرار دادن دانشگاه‌ها به‌روشنی متجلی است.

وی تاکید کرد: یک واقعیت را بپذیرید: اقدامات شما کاملا از سر استیصال است و نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه عطشِ دانستن و اراده برای پیشرفت علمی را بیش از پیش در ایرانیان برمی‌انگیزد.

    • IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      آمریکا جنایتکار در عیان، پیام مذاکره و گفت‌وگو می‌فرستد و در پنهان برای حمله زمینی نقشه می‌کشد. دولت وحشی آمریکا جنایتکار در عیان، پیام مذاکره و گفت‌وگو می‌فرستد و در پنهان برای حمله زمینی نقشه می‌کشد.
    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      خاورمیانه به خاطر تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار به ایران در مرحله بسیار خطرناکی قرار دارد. خاورمیانه به خاطر تجاوز و حمله اسرائیل جنایتکار به ایران در مرحله بسیار خطرناکی قرار دارد. نیروهای تروریستی آمریکایی فوری و سریع باید عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت، عمان و منطقه را ترک کنند
    • IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      آمریکا و اسراییل از سر استیصال دانشگاه‌ها را بمباران می‌کنند/ سئوال اینجاست که پس چرا ارتش و سپاه دانشگاه آمریکا و اسرائیل را بمباران نمی کنند
    • مهرداد IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      بنظرم آمریکا اتفاقا دنبال طولانی شدن زمان جنگ هستش. چون نهایتا ضربه اصلی رو چین واروپا خواهند خورد. قبلا هم گفته می‌شد که اگر ترامپ با تعرفه ها تهدید نتونه هژمونی دلار و تضمین کنه توخلیج فارس جنگ راه میندازه. چون چین به واردات نفت وابستگی زیاد داره ولی آمریکا فقط گرون شدن نفت به مصرف کننده‌اش فشار میاره که قابل جبرانه
    • IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      اینا میخوان با زدن دانشگاه و زیرساخت نیروهای مسلح مارو از زدن اهداف اصلی دور کنن کاملا معلومه میخوان ما به تلافی موشک هامونو خرج اهداف غیر از شاهرگ های نظامیشون کنیم. دست بر ندارید از شخم زدن اهداف نظامی و پایگاهاشون تمام موجودیت رژیم فاسد اسرائیل فقط نظامی گریشونو بزنید فقط نظامیشونو بزنید فلسطین آزاد میشه. تمام
    • حسام هاشمی IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ایران جان بیدی نبوده که با این بادها بلرزه و در مقابل حیوانات صهیون و امریکا سر خم کند انشاالله و به اذن خدا ایران اسلامی تا زمین و زمان هست پایدار سربلند و استوار خواهد ماند ...
    • بهمن امامی فر IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      راهبردهای مان در بحث هسته ای بایستی با سرعت تغییر یابد. اولین گام آن نیز خروج سریع ازNPT است. هرآنچه که دشمن به عنوان اهرم فشار و ایجاد وحشت در اختیار دارد، ما هم باید داشته باشیم. در این دنیایی که قانون جنگل حاکم بوده و زورگویان، ضعفا را له می کنند، عدم خروم از NPT اقدامی بسیار ساده لوحانه بوده و تبعات سوء آن در اینده نزدیک گریبانمان را خواهد گرفت و ان موقع دیگر خیلی دیر است
    • احمد IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      آقای عراقچی اشتباه نکنیداین متجاوزان،مدارس ودانشگاهها راهدف قرارمیدهندتا دانش آموزان ودانشگاهیان رابلاتکلیف کنندوفریاداعتراض مردم رابعدازجنگ بالا ببرند!.اسرائیل هدفش تجزیه وتضعیف ایران است ولی هدف ترامپ دزدیدن نفت ومنابع ایران است همان کاری که درونزوئلا کرد!.بوی کباب ازایران به مشام ترامپ رسیداما احمق بیچاره نفهمیدکه اینجا خر داغ میکنند!!!
    • IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      با سلام دولتمردان ما خوب است توجه کنند که ما حتی یک دوست واقعی نداریم همه کشورها می‌کوشند از موقعیت به دست آمده به نفع خود بهره‌برداری کنند هزینه از ایران و بهره از آنان. پذیرش هرگونه مذاکره با امریکا پذیرش شکست است و انسان نباید برای اینکه چهار روز بیشتر بخورد و بیاشامد شرف خود را ذبح کند ما با امریکا هیچ حرفی نداریم اگر آنها در منطقه ما نباشند به کسی شلیک نمی‌کنیم به نظر من نمایندگان مجلس باید دولت امریکا را دور بزنند و این پیام را طی نامه‌ای برای نمایندگان کنگره بفرستند.
    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      اقدامات وحشیانه وحشی گری آمریکا جنایتکار و اسرائیل کاملا جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و غیر انسانی بوده است.
    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      اقدامات وحشیانه وحشی گری دولت وحشی ترامپ جنایتکار، نتانیاهو جنایتکار، نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل کاملا جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و غیر انسانی بوده است.
    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ما متجاوزان را رها نخواهیم کرد و 100 درصد فقط انتقام خون شهیدان را از متجاوزان مانند آمریکا جنایتکار و اسرائیل و دیگر مزدورانشان می گیریم
    • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      حمله شبانه روز نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار علیه مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران، نسل‌کشی است. حمله شبانه روز نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار علیه مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران، نسل‌کشی است.

