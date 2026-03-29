لزوم تداوم خدمات بانکی و تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه یکشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تداوم خدمات بانکی تاکید کرد و با اشاره به نقش کلیدی شبکه بانکی در حمایت از بخش‌های اقتصادی اظهار کرد: پرداخت به‌موقع تسهیلات تکلیفی در سرفصل‌های مختلف باید با جدیت دنبال شود و تسریع در این روند در راستای حمایت از تولید و معیشت مردم ضروری است.

وی با اشاره به شرایط موجود در کشور و استان افزود: به‌منظور حفظ رضایتمندی عمومی و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات، بازگشایی و ارائه خدمات مستمر شعب بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های تک‌شعبه در شهرستان‌ها، باید در اولویت قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین بر تقویت هماهنگی میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: این هم‌افزایی می‌تواند به ارتقای کارآمدی نظام بانکی در استان کمک کند.

ازهاری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای خرید ژنراتور برق مورد نیاز خبازی‌ها تاکید کرد و آن را گامی موثر در پایداری خدمات‌رسانی دانست.

در پایان این جلسه، ضمن ابراز تسلیت درگذشت «اسماعیل حیدری» دبیر پیشین کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، «جمشید کریمی» به عنوان دبیر جدید این کمیسیون در سال ۱۴۰۵ انتخاب شد.