تولید ۸۰ درصد گوشت شتر استان سمنان در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب مجنی صبح دوشنبه در حاشیه طرح پرورش شتر در طرود شاهرود در تشریح وضعیت شترداری شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر دو هزار و ۱۴۳ نفر شتر پرواری و پنج هزار و ۶۰۰ نفر شتر مولد در شهرستان وجود دارد که ظرفیت قابل‌توجهی برای تولید گوشت و توسعه دامداری سازگار با شرایط اقلیمی منطقه فراهم کرده است.

وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، سالانه ۴۲۸ تن گوشت شتر در شهرستان شاهرود تولید می‌شود که حدود ۸۰ درصد سهم استان سمنان در این بخش را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهادکشاورزی شاهرود با بیان اینکه شترداری در این شهرستان نقش مهمی در اشتغال دارد، تصریح کرد: این بخش برای ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم و حدود ۶۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و به‌عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصادی مؤثر در مناطق روستایی و عشایری شناخته می‌شود.

غریب مجنی ادامه داد: مناطق طرود و خارتوران از مناطق پیشرو در پرورش شتر در شهرستان شاهرود به شمار می‌روند و عمده فعالیت‌های این حوزه با هدف تولید گوشت انجام می‌شود. به گفته وی، شرایط خاص اقلیمی این مناطق، بستر مناسبی برای توسعه پرورش شتر فراهم کرده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های این دام افزود: شتر به دلیل مقاومت بالا در برابر بیماری‌ها، نیاز کم به آب و توانایی بهره‌برداری از پوشش گیاهی فقیر، یکی از مناسب‌ترین دام‌ها برای مناطق گرم و خشک محسوب می‌شود.