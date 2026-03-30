به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سعیدی کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ساختار شبکه برق کشور گفت: با وجود توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، در شرایط فعلی نیروگاههای خورشیدی نمیتوانند جایگزین نیروگاههای حرارتی شوند، اما توسعه صفحات خورشیدی خانگی میتواند تابآوری شبکه برق را افزایش دهد.
سعیدی با اشاره به جایگاه نیروگاهها در زیرساختهای انرژی کشور اظهار کرد: تأسیسات برقی در واقع در لایه دوم زیرساختهای حیاتی قرار میگیرند و بخش عمده برق تولیدی کشور وابسته به گاز طبیعی است. بسیاری از نیروگاههای ایران گازی یا سیکل ترکیبی هستند که از گاز به عنوان سوخت اصلی استفاده میکنند.
وی افزود: اگر بخواهیم از نظر اهمیت زیرساختی دستهبندی کنیم، تأسیسات تولید و پالایش گاز از جمله میدانهای گازی در لایه نخست قرار دارند و نیروگاههای برق در لایه بعدی قرار میگیرند. در عین حال نیروگاههای کشور از تنوع سوختی برخوردارند و علاوه بر گاز طبیعی در برخی مواقع از گازوئیل و مازوت نیز استفاده میکنند که همین موضوع باعث افزایش تابآوری در تولید برق شده است.
این کارشناس انرژی با اشاره به شبکه انتقال گاز کشور گفت: ایران دارای شبکه گسترده و مویرگی انتقال گاز است که گاز طبیعی را به نقاط مختلف کشور منتقل میکند و یکی از مصرفکنندگان اصلی این شبکه نیز نیروگاهها هستند. به همین دلیل حتی اگر یک نیروگاه از مدار خارج شود، سایر نیروگاهها میتوانند با استفاده از همین شبکه به تولید برق ادامه دهند.
وی ادامه داد: شبکه برق کشور نیز به صورت یکپارچه و به اصطلاح عنکبوتی طراحی شده است. به این معنا که اگر بخشی از شبکه دچار مشکل شود، امکان تأمین برق از مسیرهای دیگر و از طریق سایر نیروگاهها وجود دارد و اپراتورهای شبکه با مدیریت تولید و مصرف تلاش میکنند پایداری شبکه حفظ شود.
سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به توان داخلی در صنعت نیروگاهی اشاره کرد و گفت: پس از سالهای جنگ، توانمندی قابل توجهی در حوزه ساخت تجهیزات نیروگاهی در کشور ایجاد شده است. شرکت مپنا به عنوان یکی از شرکتهای مهم در حوزه توربینسازی فعالیت میکند و در این سالها اقدامات ارزشمندی در زمینه طراحی و ساخت توربینهای نیروگاهی انجام شده است.
به گفته وی، توربین در واقع قلب نیروگاه محسوب میشود و امروز توان ساخت توربینهایی با فناوری پیشرفته در داخل کشور وجود دارد؛ بنابراین از نظر فناوری برای توسعه نیروگاهها با محدودیت جدی مواجه نیستیم و چالش اصلی بیشتر در حوزه سرمایهگذاری و مدلهای مالی پروژههاست.
این کارشناس انرژی همچنین درباره مدت زمان بازگشت یک نیروگاه آسیبدیده به مدار تولید گفت: این موضوع بستگی به نوع خسارت وارد شده دارد. برای مثال اگر مخازن ذخیره سوخت آسیب ببینند ممکن است نیروگاه همچنان بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما در صورتی که توربین یا بخشهای اصلی نیروگاه آسیب ببیند، شرایط متفاوت خواهد بود و زمان بیشتری برای بازگشت به مدار نیاز است.
سعیدی در ادامه به نقش انرژی خورشیدی در سبد انرژی کشور اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر توجه به نیروگاههای خورشیدی افزایش یافته است، اما باید توجه داشت که نیاز برق کشور در مقیاس هزاران مگاوات است. در حالی که بسیاری از پروژههای خورشیدی در حال اجرا در کشور در مقیاسهایی مانند ۵۰ تا ۱۰۰ مگاوات هستند و در مقایسه با نیروگاههای حرارتی چند هزار مگاواتی عدد بزرگی محسوب نمیشوند.
وی افزود: به همین دلیل در شرایط فعلی نمیتوان انرژی خورشیدی را به عنوان جایگزین کامل نیروگاههای حرارتی در نظر گرفت، هرچند توسعه آن در مقیاسهای کوچک میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری شبکه برق داشته باشد.
سعیدی پیشنهاد کرد: با استفاده از سرمایههای مردمی و تسهیلات بانکی میتوان نصب صفحات خورشیدی روی پشتبام خانهها و ساختمانها را توسعه داد تا هر ساختمان بخشی از برق مورد نیاز خود را تأمین کند.
وی تأکید کرد: توسعه صفحات خورشیدی خانگی میتواند در شرایط بحرانی یا حتی در زمان بروز اختلال در شبکه برق به تأمین بخشی از نیاز مصرفکنندگان کمک کند و در نهایت باعث افزایش تابآوری شبکه برق کشور شود.
