یونسی: بازار مازندران با وجود ورود میلیونی مسافران آرام است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی استاندار صبح دوشنبه در حاشیه بازدیدهای میدانی از سطح بازار رامسر استان با بیان اینکه این بازدیدها با هدف بررسی شرایط خدمات‌رسانی انجام شده است، اظهار کرد: حضور در میان مردم و گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان و مسافران، فرصتی برای شناسایی کمبودها و نیازهای احتمالی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ورود بیش از ۱۷ میلیون مسافر به مازندران افزود: با وجود این حجم از سفرها، خوشبختانه اقلام اساسی و کالاهای مورد نیاز به میزان کافی در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه موجود است و کمبودی در این زمینه گزارش نشده است.

استاندار مازندران از همکاری فرمانداران، بازاریان و تولیدکنندگان استان در حفظ آرامش بازار قدردانی کرد و گفت: این همراهی موجب شده تا شرایط عرضه کالاها در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد.

یونسی رستمی در ادامه با تأکید بر لزوم کنترل قیمت‌ها تصریح کرد: هرگونه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، به‌ویژه در ایام تعطیلات نوروزی، غیرقابل قبول است و فرمانداران باید با جدیت بر روند قیمت‌گذاری و عرضه کالاها نظارت داشته باشند.

وی همچنین از فعالیت مستمر ستاد تنظیم بازار خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی مدیران و مسئولان استان با بسیج امکانات در تلاش هستند خدمات مطلوبی به مردم و مسافران ارائه دهند.

در ادامه این بازدیدها، استاندار مازندران با حضور در رامسر از یک نمایشگاه خیابانی و همچنین نمایشگاه عکس شهدای مدرسه میناب بازدید کرد.

گفتنی است، بازدیدهای میدانی استاندار مازندران با هدف ارزیابی روند خدمات‌رسانی در مناطق مختلف استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.