۳۰۰ میلیارد تومان به پروژه های آب و خاک ایلام تزریق شد

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب تخصیص جدید حدود ۴۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه از محل اعتبارات ملی و استانی به پروژههای آب و خاک استان اختصاص یافت تا در اجرای طرحهای زیرساختی این بخش مورد استفاده قرار گیرد.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژههای آب و خاک استان تزریق شده است که حدود ۷۵ درصد آن به پروژههای سامانه گرمسیری و طرحهای توسعه منابع آب در رودخانههای مرزی اختصاص دارد.
وی افزود: در صورت تداوم تخصیص اعتبارات، پیشبینی میشود پروژههای مهم سامانه گرمسیری و رودخانههای مرزی استان ایلام تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند.
