صادق جبلی بازیساز در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: این روزها، دل هر ایرانی آزاده از شنیدن صدای انفجارها و دیدن تصاویر فرود آمدن موشکهای استکبار بر فراز آسمان میهن، آکنده از خشم و اندوه است. اما آنچه این اندوه را به عمق تاریخ بشر پیوند میزند، نه فقط تعرض به تمامیت ارضی کشورمان، بلکه به خون و خاک کشیده شدن کودکیها، نوجوانیها و آیندهسازانی است که حق زیستن و شکوفایی از آنان سلب میشود.
وی ادامه داد: بهعنوان یک بازیساز ایرانی، در کنار جمعی از همصنعتیهایم در صنعت بازیهای ویدیویی ایران، این روزها را با دلی اندوهگین و روحی مسئول نظاره میکنم. جنایات اخیر رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی و دولت جنایتکار آمریکا، مرزهای وحشیگری را جابهجا کرده است.
این فعال صنایع خلاق گفت: حملاتی که در روزهای گذشته به شهادت جمعی از دانشآموزان، کودکان و نوجوانان بیگناه در محیطهای آموزشی انجامید، نه تنها نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بینالملل، بلکه نشاندهنده عمق بیاعتنایی عاملان این جنایات به آینده بشریت است.
وی یادآور شد: ما اهالی صنعت بازیهای ویدیویی، به خوبی میدانیم که جهان به زبان «روایت» زنده است. صنعت ما زبانی جهانی دارد و ما خود را موظف میدانیم که راویان حقیقت، عدالتخواهی و دفاع از انسانیت باشیم.
جبلی خاطرنشان کرد: بازیهای ویدیویی تنها سرگرمی نیستند؛ آنها بستری برای خلق معنا و شکلدهی به تخیل نسلها هستند.
وی ادامه داد: در چنین برهه حساسی، سکوت در برابر فجایعی که در غزه و لبنان و اکنون در آسمان ایران رخ میدهد، خیانت به این رسالت فرهنگی است.
این بازیساز گفت:ما جنایات اخیر را قاطعانه محکوم میکنیم. اما محکومیت به تنهایی کافی نیست. ما از نهادهای بینالمللی و آنان که مدعی حقوق بشر هستند میخواهیم که دیگر با استانداردهای دوگانهشان، مایه شرمساری تاریخ نشوند. زمانی که کودکان بیگناه در محیط آموزشی به شهادت میرسند، زمان «سکوت راهبردی» یا مصلحتاندیشی به پایان رسیده است.
وی افزود: ما با اتکا به خدای متعال در این میدان فرهنگی تنها نیستیم و تسلیم یأس نخواهیم شد. ما بر تعهد خود برای تولید آثاری تأکید میکنیم که ارزشهای انسانی، صلح، مقاومت و کرامت انسان را بازنمایی و تقویت کند.
جبلی گفت: از جامعه جهانی بازیسازان و هنرمندان میخواهیم در برابر خشونت علیه بیگناهان همصدا شوند و از ظرفیتهای فرهنگی خود برای آگاهیبخشی استفاده کنند.
وی یادآور شد: در این روزهای سخت، در حالی که هنوز آتش این جنایات دلها را میسوزاند، با افتخار میگوییم که در میدان نبرد نظامی، به برکت خون شهدا و رشادتهای نیروهای مسلح و با لطف الهی، دستاوردهای بزرگ و غیرقابل انکاری حاصل شد.
این بازیساز گفت: امروز نوبت آن رسیده که در میدان فرهنگ و روایت، خط شکنی کنیم. میدان امروز، میدان روایت حقیقت، رسوا کردن چهره استکبار و به تصویر کشیدن مقاومت است؛ میدانی که ما اهالی صنعت بازیهای ویدیویی، با تکیه بر هنر و رسالت خود، وظیفهای سنگین در آن بر دوش داریم.
وی ادامه داد: ما باور داریم که روایت حقیقت در میدان فرهنگ و هنر میتواند مانعی در برابر فراموشی و تحریف باشد. به همین دلیل، یاد و نام کودکان و نوجوانانی که در این حملات جان خود را از دست دادند، نه تنها در حافظه تاریخی این سرزمین، بلکه در آثار فرهنگی و بازیهایی که خواهیم ساخت، زنده نگه داشته خواهد شد.
وی ادامه داد: هر امضا، یک روایت دیگر از حقیقت است و هر حقیقتی که بازگو شود، مانعی در برابر فراموشی و تکرار این فجایع خواهد بود. بیایید با هم این مسئولیت فرهنگی را به منصه ظهور برسانیم.
این فعال صنایع خلاق در پایان ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای داغدار و آرزوی سلامتی برای مدافعان جان و خاک ایران زمین گفت: عزم ما برای ایفای نقش مسئولانه در قبال جامعه و نسل آینده، راسختر از همیشه است.
