احتمالا به مسابقات جوانان جهان اعزام نداشته باشیم/ خسارت زیادی دیدیم

وحید ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات برنامه‌های تیم‌های ملی وزنه‌برداری گفت: از روز گذشته اردوی تیم‌های ملی بزرگسالان به صورت محدود آغاز شده است. در این اردو سعی کردیم نفراتی که شانس بیشتری برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی دارند، دعوت کنیم.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری گفت: با توجه به شرایط و همچنین بحث اقامت ملی‌پوشان در هتل، نتوانستیم تعداد نفرات بیشتری را دعوت کنیم. امیدواریم با تغییر شرایط، نفرات بیشتری به اردو دعوت شوند.

ربیعی همچنین با اشاره به مسابقات مهم پیش رو گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مسابقات ما رقابت‌های جوانان جهان است که اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. مسابقات آسیایی ناگویا و رقابت‌های جهانی هم از دیگر رویدادهای مهم وزنه‌برداری در سال ۲۰۲۶ است.

وی اظهار داشت: با توجه به حمله وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران و همچنین اتفاقاتی که در منطقه رخ داده است، احتمال دارد تاریخ مسابقات جوانان جهان تغییر کند. اگر این اتفاق رخ بدهد و تاریخ برگزاری این مسابقات تغییر کند، ما به این مسابقات اعزام خواهیم شد، اما اگر تاریخ این مسابقات تغییر نکند، شاید نتوانیم تیم را اعزام کنیم. باید ببینیم شرایط به چه صورت پیش می‌رود.

وی گفت: اگر تاریخ برگزاری مسابقات جوانان جهان تغییر نکند، احتمال اعزام ما هم خیلی کم است و باید برای مسابقات آسیایی نوجوانان و جوانان که در مردادماه برگزار می‌شود، تیم را آماده کنیم. هنوز نمی‌دانیم شرایط به چه صورت خواهد بود. در حال حاضر اردوی تیم جوانان هم شروع نشده است.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری همچنین در مورد خسارت‌هایی که به فدراسیون در پی حملات وارد شده گفت: متاسفانه شیشه‌ها و درها همگی شکسته و از جا درآمده‌اند. حتی دیوار هم ترک خورده و خسارت زیادی به فدراسیون وارد شده است. فدراسیون در این مدت فقط نظافت شده و به خاطر اینکه ورود و خروج به استادیوم آزادی با شرایط خاصی همراه است، هنوز تعمیراتی صورت نگرفته است.