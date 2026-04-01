مشارکت مردم برای حفظ سبلان در روز طبیعت

یوسف محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای جلوگیری از انباشت زباله در عرصههای طبیعی و تفرجگاهها، هماهنگیهای لازم با شهرداری صورت گرفته است.
وی افزود: بر این اساس، در تمامی مبادی خروجی شهر و ورودیهای اصلی مناطق گردشگری، کیسههای زباله به صورت رایگان در اختیار مسافران قرار میگیرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشگینشهر گفت: بررسیها نشان میدهد در روزهای عادی حدود ۲۰۰ نفر از زبالهگیرهای طبیعی استفاده میکنند، اما در روز طبیعت این عدد به ۴۵۰۰ نفر میرسد. بنابراین توزیع کیسههای زباله رایگان یکی از اقدامات پیشگیرانه ما است.
محمدی ادامه داد : هدف ما این است که با مشارکت خود شهروندان و گردشگران، فرهنگی را نهادینه کنیم که در پایان روز طبیعت، هیچ اثری از زباله در دامن سبلان و سایر اتراقگاههای شهرستان باقی نماند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ اکوسیستم طبیعی ادامه داد: سبلان به عنوان ریه سبز شمال غرب کشور، نیازمند حمایت همهجانبه است. استفاده از کیسههای زباله رایگان یک روش ساده اما موثر برای کاهش ۳۰ درصدی پسماند در مناطق طبیعی است.
محمدی در پایان از عموم مردم و دوست داران طبیعت خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیطزیستی، مراتب را سریعاً به ماموران یگان حفاظت یا ایستگاههای محیطبانی مستقر در منطقه اطلاع دهند تا با همافزایی همگانی، نوروزی سبز و پایدار را سپری کنیم.
