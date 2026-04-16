شوراهای توانمند و پیگیر؛ محور اصلی آبادانی و اقتصاد پایدار روستاها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سولماز پورنعمت؛ با ثبت نام هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا انتظار می رود مردم انتخاب آگانه داشته و افراد تحصیل کرده، جوان و توانمند را برای کرسی شورای روستاها انتخاب کنند.

دولت ها در دهه های گذشته نسبت به ایجاد زیر ساخت هایی از جمله برق، گاز، آب، تلفن، مدرسه و ساختمان های اداری در روستا اقدام کرده اند. اما این زیر ساخت ها بعنوان پوسته فیزیکی بوده و نمی تواند باعث توسعه اقتصادی شود.

در دوره جدید شوراها و دهیاران با تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی از طریق ایجاد کسب‌وکارهای کوچک، صنایع بومی و خدمات مولد، می‌توانند پایداری واقعی در بافت روستایی ایجاد کنند و روستاها را به قطب‌های کوچک توسعه منطقه‌ای تبدیل کنند و جلوی مهاجرت را بگیرند.

لزوم تربیت جوانان متخصص و فنی

علی جاوید کارشناس مدیریت صنعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وجود شهرک های متعدد صنعتی، منطقه های اقتصادی نمین ظرفیت مناسبی برای اشتغال زایی جوانان تحصیل کرده است افزود: شورای اسلامی و دهیار روستاها با تعامل و همکاری اداره فنی و حرفه ای می توانند کلاس های آموزشی مورد نیاز صنایع موجود را جهت آموزش نیروی کار فنی برگزار کنند. تا جوانان با حقوق مناسب در این واحدها مشغول شوند.

وی با اشاره به اینکه تمامی روستاهای شهرستان نمین زمین کشاورزی دارند و اکثر روستاها بازوی تولید شهرستان و استان هستند ادامه داد: با توجه به مکانیزه شدن کشاورزی و نیاز کمتر به نیروی انسانی و فراهم نبودن شرایط کشت دوم، شوراهای اسلامی و دهیاران می توانند جهت ایجاد اشتغال در روستاها با اعطای زمین رایگان و فراهم نمودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاران زمینه احداث صنایع غیر آلاینده و غیرآبیر را در جغرافیای روستای خود فراهم کنند.

مغفول ماندن اصلاح الگوی کشت



فاطمه باقری فعال اقتصادی بخش ویلکیج در گفتگو با خبرنگار مهر؛ با بیان اینکه زمین های کشاورزی بیشتر شهرستان دیمی است و به دلیل خشکسالی زمین های آبی هم با چالش کمبود آب کشاورزی مواجه هستند بیان کرد: کشاورزان سطح شهرستان همچنان به کشت محصولات آببر مشغول هستند و فرهنگ سازی و آموزش و اطلاع رسانی در راستای اصلاح کشت صورت نگرفته و اندک اقدامات صورت گرفته نیز بی نتیجه مانده است.

وی افزود: بخش ویلکیج به عنوان بهشت طبیعت استان اردبیل و دارای طبیعت بکر و بی بدیل است که تاکنون نتوانسته هیج گونه ارزش افزوده ای از این طبیعت و جنگل های هیرکانی کسب کند و بیش از 50 درصد عرصه جنگل در نبود زیر ساخت و برنامه تخریب شده است.

فاطمه باقری با بیان اینکه سرمایه گذاری و توسعه روستایی باید به گونه‌ای باشد که منابع طبیعی حفظ شود تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند افزود: توسعه گردشگری روستایی می‌تواند زمینه‌ساز فروش تولیدات محلی و افزایش درآمد روستاییان باشد و به ایجاد اشتغال و امید در این مناطق کمک کند.



این کارآفرین تصریح کرد: آبادانی ویلکیج را نباید فقط از دهیاران انتظار داشت حقوق پایین و نبود امنیت شغلی انگیزه دهیاران را کاهش داده است در این میان انتظار می رود نیروی کمکی و تازه نفسی بنام شورا در پیگیری مسائل و مشکلات دهیاران و روستاها را یاری کنند.

فاطمه باقری با بیان اینکه در بخش ویلکیج کاشت گیاهان دارویی در حال گسترش است افزود: محصول تولیدی این منطقه قابلیت رقابت در بازار های جهانی را دارد با وجود راه اندازی چندین کارگاه جهت فرآوری محصولات تولیدی همچنان خام فروشی در منطقه را شاهد هستیم که نیاز به پیگیری و ایجاد کارخانه های بزرگ فرآوری گیاهان دارویی در منطقه احساس می شود.

وی به شرایط نامناسب بانوان سرپرست و بد سرپرست در بخش ویلکیج اشاره و افزود: با یاری مسئولان و بسیج سازندگی شهرستان در زمینه اشتغال خانگی و کارآفرینی بانوان گام بزرگی برداشته شده است و امیدواریم حمایت ها تداوم داشته باشد.

این فعال اقتصادی اهل ویلکیج به ظرفیت گردشگری سد سوها و سد سقزچی اشاره و گفت: تاکنون نتوانسته ایم از ظرفیت بی نظیر این دو سد در راستای درآمد زایی و ارزش افزوده برای روستاهای منطقه اقدامی انجام دهیم امیدواریم در دوره هفتم شوراهای روستا سرمایه گذاری این سد ها مورد توجه شوراها قرار بگیرد.

وی می گوید: عده ای از روستاییان منطقه در مقابل تغییر و یا استفاده از نظر متخصصان از خود مقاومت نشان می دهند. در دنیای امروزی اتکا صرف به دانش و تجربه شخصی کافی نیست و لازم است از نظرات متخصصان بهره‌گیری شود.

هر اقدامتی به دست مردم موفقیت آمیز است تا دولت

ندا ملکی کارآفرین و فعال اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش مرکزی شهرستان نمین با 64 روستا که بالای 80 درصد دارای شورا و دهیاری هستند اظهارکرد: آنچه از وضعیت روستاها و عدم وجود درآمد پایدار به دست می آید عدم روحیه پیگیری و مشارکت شوراها و دهیاران است.

وی با بیان اینکه اتحاد و همبستگی مردم در رفع موانع و مشکلات روستا یکی از عوامل توسعه روستاها می باشد افزود: شوراهای اسلامی روستا که از بطن مردم انتخاب شده اند باید در جهت ایجاد همبستگی و تعامل بین روستاییان تلاش کنند. چرا که تاثیر نیروی انسانی در پیشرفت و توسعه پایدار غیر قابل انکار است.

ملکی با بیان اینکه بخش مرکزی شهرستان نمین علاوه بر ظرفیت کشت دیم و آبی، دارای باغات با تولیدات متنوع است افزود: شرایط برای کشت درختان کم آببر و دارای سود بالا وجود دارد. در مناطقی همچون پیله چایی با وجود باغات فراوان تاکنون باغ های قدیمی نه اصلاح شده و نه مردم نسبت به کاشت اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه بخش مرکزی به غیر یک روستا هیچگونه صنایع تبدیلی ندارد گفت: با توجه به تولید محصولات مانند سیب و گلابی و ... نیاز به احداث صنایع تبدیلی در این روستاها احساس می شود.

این دانش آموخته حقوق با اشاره به اینکه نیمی از روستاهای بخش مرکزی دچار خشکسالی هستند افزود: در اراضی این روستاها کاشت گیاهان دارویی که نیاز به آبیاری ندارند می توان کشت کرد که تاکنون اقدام مثبتی صورت نگرفته است تعداد انگشت شماری از کشاورزان آن هم در ابعاد کم اقدام به کشت زعفران کرده اند.

وی با بیان اینکه شوراها نباید به انتخاب دهیار و تایید و امضا چند برگه محدود شوند ادامه داد: شوراها با الگوگیری از کشورهای دارای روستاهای خودکفا و پیشرفته در راستای توانمند سازی روستاها تلاش کنند. و کشاورزان و روستاییان را نسبت به سرمایه گذاری تشویق و ترعیب نمایند.

نبود بازار فروش درد مشترک بانوان تولیدکننده عنبران



مسلم قاطع کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بانوان بخش عنبران با بافت گلیم کمک حال معیشت خانواده خود هستند اظهار کرد: شوراهای اسلامی باید از دولت محلی پیگیری کنند تا تدابیری در راستای ایجاد بازار منطقه ای، کشوری و حتی جهانی بیندیشد.

این کارشناس کشاورزی افزود: به دلیل نبود آب برای استفاده صنایع این منطقه فاقد هرگونه واحد تولیدی و صنعتی است همین امر موجب مهاجرت جوانان می شود و افرادی هم که به کارخانه های شهرصنعتی مراجعه می کنند به دلیل وجود مسافت با چالش هایی مواجه هستند.

وی افزود: با وجود توسعه فناوری وارتباطات تغییراتی در فضای سکونت گاه های روستایی به وجود آمده و شرایط رفاهی روستاییان بهبود پیدا کرده است. اما برای رسیدن به توسعه پایدار و اقتصاد پویا راه سخت وطولانی در پیش داریم.

قاطع ادامه داد: روستاهای شهرستان نمین با چالش هایی از جمله نبود درآمد کافی، ضعف زیر ساخت ها در بخش محیطی، از بین رفتن مراتع و جنگل ها، عدم جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری، ضعف مشارکت مردم و ... مواجه هستند. انتظار می رود در هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا مردم با انتخاب نیروی جوان و متخصص گام های اثرگذار برای توسعه پایدار روستاها بردارند.