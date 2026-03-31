امانی: توقیف ۲ تن مواد غذایی فاسد و معرفی ۱۱ متخلف در نمین

مهران امانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از اول تعطیلات عید نوروز تاکنون ۲۳۶ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهرستان نمین انجام گرفته است اظهارکرد: کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ۷۲ مورد از اماکن عمومی بازدید به عمل آورده‌اند که بیش از ۲ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد توقیف و ۱۱ مورد از متخلفین به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

افتتاح اورژانس پیش‌بیمارستانی در روستای حور

وی به پروژه‌های عمرانی حوزه درمان شهرستان نمین اشاره و افزود: در سالی که گذشت در راستای رفاه اهالی روستای حور و روستاهای اطراف یک مورد ساختمان اورژانس پیش بیمارستانی احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

بهره‌برداری از ساختمان مرکز جامع سلامت شماره ۱ نمین

فرماندار نمین به بهره‌برداری ساختمان پایگاه سلامت شهرک ولیعصر نمین اشاره و افزود: ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۱ شهری نمین مستهلک شده بود که در سال گذشته به همت شبکه بهداشت و درمان استان و شهرستان احداث و در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ افتتاح گردید.

ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی در ۷ مرکز جامع سلامت

فرماندار شهرستان نمین با اشاره به اینکه در کل ۷ مورد مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستان داریم تصریح کرد: خدمات پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، آزمایشگاه، بهداشت روان در مراکز درمانی شهرستان ارائه می‌شود.

کلنگ‌زنی مرکز شبانه‌روزی آبی بیگلو و پیگیری احداث دو پروژه جدید

وی با بیان اینکه ساختمان جدید مرکز خدمات سلامت شبانه‌روزی شهر آبی‌بیگلو کلنگ‌زنی شده و در حال احداث است خاطرنشان کرد: پیگیری می‌کنیم در سال جدید پروژه عمرانی مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ شهر نمین و ساختمان ستادی – عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهر نمین احداث و در اختیار اهالی شهرستان نمین قرار گیرد.

فعالیت ۴۱ خانه بهداشت و کلینیک تخصصی با متخصصین قلب و اطفال

امانی با اشاره به اینکه ۴۱ خانه بهداشت با اشتغال ۵۷ نیروی بهورز در سطح شهرستان به اهالی روستاها خدمات ارائه می‌دهند اظهارکرد: در کلینیک تخصصی شهرستان نمین متخصصین قلب، اطفال، زنان و زایمان، اعصاب و روان، رادیولوژی، داخلی، کارشناس بینایی‌سنجی و ...خدمات ارائه می‌دهند.

راه‌اندازی واحد چشم‌پزشکی و آزمایشگاه در درمانگاه تأمین اجتماعی

وی به فعال بودن درمانگاه فرهنگیان در شهر نمین اشاره و افزود: یک درمانگاه تأمین اجتماعی با چندین پزشک عمومی و داروخانه به مردم خدمات ارائه می‌دهند که واحد چشم‌پزشکی و آزمایشگاه این درمانگاه با به‌روزترین تجهیزات در آینده نزدیک راه‌اندازی خواهد شد.

خرید رادیولوژی دیجیتال برای بیمارستان امام خمینی نمین

فرماندار شهرستان نمین از خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال برای بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خبر داد و گفت: این دستگاه جهت تسهیل درمان و جلوگیری از اعزام بیماران به مرکز استان خریداری شده است که در آینده نزدیک راه‌اندازی خواهد شد.

تخصیص یک دستگاه آمبولانس به اورژانس ۱۱۵ نمین

وی با اشاره به اینکه شهر نمین به دلیل همجواری با گردنه حیران نیاز ضروری به تجهیز آمبولانس خودرویی داشت خاطر نشان کرد: در سال گذشته یک دستگاه خودروی آمبولانس به اورژانس پیش بیمارستانی (۱۱۵) شهرستان نمین تخصیص یافته است.

منطقه فندوقلو به عنوان قطب سلامت محور معرفی شد

امانی با تاکید بر اینکه سال گذشته منطقه فندوقلو به عنوان منطقه سلامت محور معرفی شد افزود: پیگیری‌های لازم انجام شده است تا محدوده‌ای از جنگل فندوقلو برای استفاده ورزشی و پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر در نظر گرفته شود.