مردم نگران تأمین دارو نباشند؛ با بحران دارویی ۵۰۰ سال فاصله داریم

فرامرز اختراعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گستردگی صنعت داروسازی در کشور، شرایطی را برای ما رقم زده که تقریبا نگران بروز بحران دارویی نباشیم.

وی با اشاره به وجود ۲۵۰ شرکت داروسازی، ۱۰۰ شرکت تولید ماده موثره دارویی، ۷۰ شرکت‌ تولید مواد جانبی دارو و صدها شرکت بسته‌بندی و پخش دارو در کشور، تأکید کرد: با دارا بودن چنین گستردگی در صنعت داروسازی کشور، نباید نگران بحران دارویی باشیم.

اختراعی با اشاره به ساختار سنتی و قدیمی صنعت داروسازی در کشور، ادامه داد: اغلب شرکت‌های دارویی در کشور با ۲۴ ظرفیت تولید، سهمی از بازار داخلی را بر عهده دارند که اگر بخواهند چند شرکت را نیز مورد حمله و آسیب قرار دهند؛ مشکلی در جهت تولید و تأمین دارو ایجاد نخواهد شد.

وی با عنوان این مطلب که در داخل کشور بیش از ۳۵۰۰ قلم دارو تولید می کنیم، ادامه داد: تاپ‌ترین نظام دارویی در دنیا که NHS انگلستان است، ۱۱۰۰ قلم دارو تولید می‌کند. یعنی ما ۳ برابر بیشتر از بهترین نظام دارویی در جهان، دارو تولید می کنیم.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، اظهار داشت: با توجه به گستردگی صنعت داروسازی کشور و اینکه داروهای اساسی برای زمان های بحران و جنگ، فقط ۴۸۰ قلم دارو تعریف شده است؛ بنابراین فاصله ما با قرار گرفتن در شرایط اضطرار، زمین تا آسمان است.

اختراعی افزود: با توجه به توان فنی و تولید در داخل کشور، می توان ادعا کرد که بروز بحران دارویی در کشور تقریبا محال است و فاصله ما تا شرایط اضطرار برای دسترسی به دارو، ۵۰۰ سال است. زیرا بسیاری از مواد اولیه دارویی را در داخل تولید می‌کنیم و نیازی به واردات آنها نداریم.