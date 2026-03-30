رگبار موشکی ایران و حزب الله به‌ اراضی اشغالی؛ ۵ اصابت تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانه‌ های رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اعلام کردند: صدای آژیر خطر در الجلیل السفلی، حیفا، طبریا و اطراف آن‌ ها به صدا در آمد.

بر اساس اعلام این رسانه، رسانه‌ های صهیونیست در این خصوص اعلام کردند: شلیک موشک از ایران به‌سوی شمال (اراضی اشغالی) مشاهده شده است.

از سوی دیگر، خبرنگار المیادین از شلیک یک رگبار موشکی به‌ سوی فلسطین اشغالی خبر داد.

این رسانه به نقل از رسانه‌ های صهیونیست اضافه کرد: شلیک مشترک موشک هایی از ایران و حزب‌الله لبنان، حیفا و اطراف آن را هدف قرار داده است.

به دنبال شلیک مشترک موشک هایی از ایران و حزب‌الله لبنان، آژیرهای هشدار در نتانیا واقع در سرزمین های اشغالی نیز به صدا درآمدند.

گزارش‌ ها از ۵ محل اصابت در حیفای اشغالی و اطراف آن حکایت دارد.

رسانه‌های صهیونیست اعلام کردند: ساختمانی در بازان در حیفا هدف اصابت قرار گرفت. همچنین اصابت موشک‌های اخیر به پالایشگاه‌ های حیفا نیز تأیید شده است.