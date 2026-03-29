به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که رژیم صهیونیستی جیره بندی موشک های پدافندی خود را آغاز کرده است چرا که ذخایر تسلیحاتی این رژیم به دلیل حملات پی در پی ایران و حزب الله کاهش پیدا کرده است.

در این گزارش آمده است، تل آویو مجبور به استفاده از سامانه های کمتر پیشرفته مانند فلاخن داوود شده است. این در حالی است که این سامانه ها اساسا برای مقابله با چنین حملاتی طراحی نشده اند.

اصابت موشک های ایرانی به دیمونا و عراد در جنوب اراضی اشغالی و شکست سامانه های پدافندی نشان داد تا چه حد بر شبکه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی فشار وجود دارد. این در حالی است که سامانه های چند لایه مذکور جزو پیشرفته ترین سامانه های جهان به شمار می روند. تل آویو در حال حاضر با 2 چالش رو به رو است، نخست آن که قدرت پدافندی خود را در برابر حملات پی در پی ایران حفظ کند و دوم از ذخایر موشکی خود محافظت کند.