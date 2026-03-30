به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی فرماندار شفت ظهر دوشنبه همراه با ویشکائی مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان و راد مدیر آموزش و پرورش شهرستان، با حضور در روستای عثماوندان از وضعیت اسکان اضطراری خانواده‌های آسیب‌دیده بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت امدادرسانی و نیازهای آنان قرار گرفت.

فرماندار شفت در حاشیه این بازدید، ضمن عرض تسلیت در پی شهادت هم‌وطنان در حمله بزدلانه دشمن صهیونیستی به این روستا در صبح روز گذشته، اظهار کرد: سلامت و امنیت مردم خط قرمز ما است و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه خدمات کامل و به‌موقع به آسیب‌دیدگان هستند.

وی افزود: این مدرسه با هماهنگی‌های لازم به عنوان مرکز اسکان اضطراری آماده‌سازی شده و تمامی امکانات لازم از جمله تخت‌خواب، پوشاک گرم، مواد غذایی و کمک‌های اولیه در اختیار خانواده‌های آسیب‌دیده قرار گرفته است.

مقیمی با تأکید بر پیگیری‌های فوری جهت بازسازی منازل آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: با حضور تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن و سایر نهادهای متولی، برآورد دقیق خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی انجام می‌شود و در اسرع وقت اقدامات لازم جهت بازگشت امن به خانه‌های خود در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از همکاری‌های شبانه‌روزی هلال احمر، اورژانس، نیروهای خدمات رسان، نیروهای امدادی و دستگاه های اجرایی در این روستا تقدیر کرد.

فرماندار شفت تأکید کرد: تمامی مسئولان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با حضور مستمر در منطقه و پایش روزانه، از روند اسکان و خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان اطمینان حاصل کنند و هرگونه مشکل و کمبود را بلافاصله اطلاع دهند.