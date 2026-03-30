شهید تنگسیری الگوی کامل فرماندهی مردمی و دفاع از ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده در دیدار با خانواده شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در آبادان گفت: ما یک برادر عزیز، دوست شفیق و فرمانده ایستاده را از دست دادیم که عمر گرانبهای خود را پای عقیده، انقلاب، نظام و عشق به ولایت گذاشت.
وی با بیان اینکه شهید تنگسیری انسانی فوقالعاده با روحیه استقامت و مردانگی بود، افزود: ایشان در قدرت فرماندهی، مدیریت و نگاه جامعالاطرافی به مسائل، واقعا یک نمونه بود و تا همین چند وقت اخیر یکی از موضوعات مهمی که پیگیری میکردیم، بحث لایروبی اروند بود.
استاندار خوزستان تصریح کرد: شهید تنگسیری هم به لحاظ نظامی ایدههای ارزشمندی ارائه میداد و هم به جهت اینکه معیشت مردم برایش مهم بود، معتقد بود اگر لایروبی انجام شود، منطقه آبادان، خرمشهر و کل حاشیه اروند رونق گرفته و نجات پیدا میکند که این جنبه مردمی بودنش بسیار برجسته و پررنگ بود.
موالیزاده با اشاره به جایگاه رفیع شهید تنگسیری، خاطرنشان کرد: ما یک افسر رشید اسلام را از دست دادیم که اکنون در فردوس اعلاست و واقعا سرباز جانبرکف ولایت بود و به خاطر تواضع، فروتنی و خاکساری، هیچگاه درجه، مقام یا جایگاه کوچکترین تأثیری بر جوهره اخلاق و بیغلوغش بودنش نگذاشت.
وی در ادامه با اشاره به شرایط حساس کشور و شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان ارشد نظامی، اظهار کرد: هر کدام از خونهای پاکی که به ناحق ریخته میشود، علت اصلی حضور مردم در صحنه و تداوم این ایستادگی و پیروزی است؛ کفار، مشرکین، منافقین، صهیونیستها و آمریکای جنایتکار که متوجه این معانی نمیشوند، باید بدانند که این خونهای پاک مانع از تحقق اهداف شوم آنان میشود.
استاندار خوزستان خطاب به خانواده این شهید والامقام گفت: از خداوند متعال برای خاندان محترم و تکتک شما عزیزان که مایه افتخار هستید، سلامت و صبر مسئلت دارم و امیدوارم شهید تنگسیری که به ملکوت اعلا پیوست، در کنار رهبر شهیدمان و سایر فرماندهان شهید، بر سر سفره امام حسین (ع) متنعم باشد.
