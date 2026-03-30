چشمی: حملات دشمن نشانه ضعف آنها است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، روزبه چشمی کاپیتان تیم فوتبال استقلال در واکنش به حمله دشمن متجاوز به خاک کشورمان گفت: اتحاد و یکدلی مردم در روزهای سخت میتواند باعث عبور از مشکلات ناشی از جنگ شود که در هفتههای اخیر اراده مردم در سراسر ایران گوشهای ازاین برتری را به نمایش گذاشت.
وی در ادامه توضیح داد: حمله به مدرسه کودکان و دانشآموزان میناب، که در اوج معصومیت از میان ما رفتند، یکی از تلخترین جلوههای این جنایت است؛ کودکانی که میتوانستند آیندهسازان و نخبگان این سرزمین باشند، اما نهتنها فرصت زندگی از آنها گرفته شد، بلکه داغی بزرگ بر دل مردم ایران گذاشت.
او افزود: حمله به اماکن مسکونی،ورزشی، آموزشی و درمانی نیز نشانه ضعف دشمنان است و چنین اقدامات غیرانسانی را بهشدت محکوم میکنیم
روزبه چشمی با اشاره به خدمات شبانه روزی کادر درمان و امدادرسانی آنها تاکید کرد: مردم ایران رشادتها و ایثاگری کادر درمان و آتش نشانان عزیز را هرگز فراموش نخواهند کرد و تا ابد خود را مدیون تلاشهای بی وقفه آنها می دانند.
وی در ادامه تأکید کرد: ما ایرانیها بارها نشان دادهایم که تعصب عمیقی نسبت به خاک و سرزمینمان داریم ؛ این موضوع خط قرمز همه ایرانیان است.
کاپیتان تیم فوتبال استقلال در ادامه توضیح داد: امیدوارم دوباره آرامش به کشور بازگردد و مردم در آسایش و امنیت کامل به زندگی طبیعی بازگردند.
