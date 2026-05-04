به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، روزبه چشمی، گلزن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ و ملیپوش باسابقه کشورمان که به یکی از باسابقهترین بازیکنان تیم ملی تبدیل شده و مینیکمپ اردویی بهار ۱۴۰۵ نیز حضور دارد به بیان شرایط تیم، اردوی آینده، جام جهانی ۲۰۲۶ و یک دیدار احساسی پرداخت.
* تمرینات آمادهسازی تیم ملی در تهران برای جام جهانی آغاز شده. با توجه به نزدیکی به مسابقات، از فضای این تمرینات و شرایط تیم صحبت کنید.
چشمی : با توجه به اینکه بازیکنان داخلی مدتی از فضای تمرینات باشگاهی دور بودند، یکی از مهمترین مقاطع آمادهسازی ماست و عملاً وارد فاز نهایی برنامهها شدهایم. تمرینات با دقت و نظم خاصی برگزار میشود. از کارهای بدنی پرفشار گرفته تا مرور برنامههای تاکتیکی. کادر فنی سعی کرده همه جزئیات را در نظر بگیرد. از نظر روحی هم تیم در شرایط خیلی خوبی است. بازیکنان باتجربهتر سعی میکنند به جوانترها کمک کنند تا سریعتر با فضای تیم ملی هماهنگ شوند. همه میدانیم که فرصت زیادی باقی نمانده و همین موضوع باعث شده تمرکز و جدیت در تمرینات چند برابر شود. حس مشترکی که در تیم وجود دارد این است که میتوانیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم.
* شما در اردوی قبلی تیم ملی در ترکیه حضور نداشتید، اما مدتی با تیم باشگاهیتان تمرین کردید. از روند آمادگی و وضعیت بدنی خودتان بیشتر توضیح دهید.
- هرچند حضور در اردوی ترکیه حضور نداشتم، اما سعی کردم این فاصله را با برنامهریزی و انجام تمرینات انفرادی جبران کنم. پس از مدتی نیز حدود یک هفته با استقلال تمرین داشتم که به شرایط بدنیام کمک بیشتری کرد. بعد از آن هم در مینیکمپ تیم ملی زیر نظر کادر فنی کار کردم و خوشبختانه توانستم خودم را به شرایط مطلوبتر نزدیک کنم. الان احساس میکنم از نظر بدنی در وضعیت خوبی هستم، اما واقعیت این است که همه بازیکنان برای رسیدن به سطح ایدهآل باید هر روز بهتر از قبل کار کنند. جام جهانی سطحی است که کوچکترین جزئیات هم در آن تأثیرگذار است، بنابراین سعی میکنم در تمرینات بیشترین تمرکز را داشته باشم تا اگر فرصت همراهی تیم در این مسابقات به من رسید، بتوانم بهترین عملکردم را ارائه دهم.
* تیم ملی قرار است از ۲۲ اردیبهشت اردویی را در ترکیه آغاز کند. نظرتان درباره این اردو چیست و چقدر میتواند به آمادهسازی تیم کمک کند؟
- این اردوها معمولاً خیلی مفید هستند زیرا تیم در یک فضای کاملاً حرفهای و متمرکز قرار میگیرد. تمرکز کامل روی تمرینات باعث میشود بازیکنان از نظر ذهنی و بدنی در شرایط بهتری قرار بگیرند. ضمن اینکه امکانات تمرینی و بازیهای تدارکاتی احتمالی هم میتواند به هماهنگی بیشتر تیم کمک کند. فکر میکنم اردوی ترکیه فرصت بسیار خوبی است تا تیم به آمادگی کامل نزدیک شود و کادر فنی هم بتواند ترکیب و برنامههای نهایی را بهتر ارزیابی کند.
* تیم ملی در جام جهانی با نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه است. این قرعه را چطور ارزیابی میکنید و برای مواجهه با این سه تیم چه چالشهایی پیش رو دارید؟
- واقعیت این است که در جام جهانی دیگر تیم آسان وجود ندارد و هر تیمی که به این سطح میرسد، قطعاً کیفیت بسیار بالایی دارد. بلژیک سالهاست در سطح اول فوتبال دنیا قرار دارد و بازیکنانش در بهترین لیگهای اروپا بازی میکنند، بنابراین از نظر تجربه و کیفیت فردی تیم بسیار قدرتمندی است. مصر هم تیمی است که همیشه ساختار منسجمی دارد و بازیکنانش از نظر فیزیکی و تکنیکی شرایط خوبی دارند، ضمن اینکه فوتبال آفریقا همیشه غیرقابل پیشبینی است. نیوزیلند هم شاید کمتر در کانون توجه باشد، اما تیمی است که با نظم و دوندگی بالا بازی میکند و میتواند برای هر حریفی دردسرساز شود. برای ما مهم این است که بدون توجه به نام حریفان، روی اجرای دقیق برنامههای خودمان تمرکز کنیم. اگر از نظر ذهنی و تاکتیکی آماده باشیم، میتوانیم مقابل هر تیمی رقابت خوبی داشته باشیم.
* اگر در فهرست نهایی قرار بگیرید، این سومین حضور شما در جام جهانی خواهد بود. از طرفی گل بهیادماندنیتان مقابل ولز هم هنوز در ذهن هواداران باقی مانده. این تجربهها چه حسی در شما ایجاد میکند؟
- حضور در جام جهانی برای هر بازیکنی یک رؤیاست و اینکه بتوانی چند بار این تجربه را تکرار کنی، واقعاً ارزشمند است. اگر این اتفاق بیفتد و سومین حضورم رقم بخورد، قطعاً حس متفاوتی خواهد داشت چون هم تجربه بیشتری دارم و هم مسئولیت سنگینتری روی دوشم احساس میکنم. آن گل مقابل ولز هم یکی از خاصترین لحظات زندگی فوتبالی من بود؛ لحظهای که شاید هر بازیکنی آرزویش را دارد. خوشحالی بعد از آن گل چیزی نیست که بتوانم بهراحتی توصیفش کنم. این خاطرات انگیزه من را بیشتر میکند تا دوباره بتوانم در چنین سطحی برای تیم ملی مفید باشم و لحظات خوبی برای مردم رقم بزنم.
* امیر قلعهنویی در اردوهای اخیر روی مفهوم «وطن» تأکید زیادی داشته و حتی گفته باید با تمام وجود از این پرچم دفاع کنیم. این موضوع چه احساسی در شما ایجاد میکند؟
- وقتی درباره وطن و پرچم صحبت میشود، واقعاً موضوع متفاوتی است و از سطح یک مسابقه فوتبال فراتر میرود. این پرچم برای ما فقط یک نماد نیست، بلکه نشاندهنده هویت، تاریخ و مردمی است که همیشه پشت تیم ملی بودهاند. وقتی این حرف مطرح میشود که باید با تمام وجود از این پرچم دفاع کنیم، ناخودآگاه حس مسئولیت در وجود ما چند برابر میشود. این حس باعث میشود در زمین مسابقه به این فکر باشیم حتی یک لحظه هم کم نگذاریم. این نگاه در کل تیم هم وجود دارد و همین میتواند به ما کمک کند تا با اتحاد و انگیزه بیشتری در جام جهانی حاضر شویم.
* به تازگی دیداری با جانباز حسین محمدی داشتید. این دیدار چه تأثیری روی شما و سایر بازیکنان گذاشت؟
- این دیدارها واقعاً تأثیر عمیقی روی روحیه ما میگذارد. وقتی با افرادی صحبت میکنیم که برای این کشور از جان و سلامتیشان گذشتهاند، خیلی از مسائل برایمان معنای متفاوتی پیدا میکند. صحبتهای این جانباز پرافتخار هم پر از انرژی و امید بود و با وجود شرایط بسیار سختش، روحیه بسیار بالایی داشت. این برای ما یک درس بزرگ است؛ اینکه در هر شرایطی میشود با انگیزه و امید ادامه داد. بعد از این دیدار، واقعاً حس کردیم مسئولیتمان سنگینتر شده و باید با تمام وجود برای موفقیت تیم ملی و خوشحال کردن مردم تلاش کنیم.
