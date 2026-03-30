به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران در نشستی مشترک، بر ضرورت توسعه فعالیتهای مشترک فرهنگی و هنری در قالب پروژههای مرتبط با ایام جنگ رمضان و دیگر رویدادهای ملی تأکید کردند.
شفیعی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره «رهبر شهید»، شهدای جنگ رمضان و ۱۸۰ شهید مدرسه شجره طیبه میناب، از حمایتهای شهرداری منطقه ۱۱ تهران از مجموعههای مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محدوده این منطقه قدردانی کرد و گفت: در شرایط فعلی، برگزاری برنامههای مشترک فرهنگی و هنری میتواند نقش مؤثری در تقویت انسجام و وحدت ملی ایفا کند و زمینه حضور و مشارکت بیشتر هنرمندان را فراهم سازد.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد افزود: در روزهای آینده، برنامهریزیهایی برای اجرای ویژهبرنامههایی انجام شده که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد و در این مسیر، همراهی نهادهایی همچون شهرداری منطقه ۱۱ تهران برای اجرای هرچه بهتر این برنامهها و میزبانی شایسته از شهروندان و هنرمندان ضروری است.
در ادامه، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران نیز با گرامیداشت یاد همه شهدای گرانقدر جنگ رمضان و تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیتالله خامنهای، اظهار کرد: با توجه به رویکرد مدیریت شهری تهران نسبت به حوزه هنر و تأکید بر اولویتمندی فعالیتهای فرهنگی و هنری در شهر، شهرداری منطقه ۱۱ در حد امکانات و ظرفیتهای موجود، آمادگی کامل برای همکاری با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهویژه در اجرای برنامههای مرتبط با جنگ رمضان را دارد.
