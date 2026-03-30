به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا سلامتی صبح امروز دوشنبه در جریان بازدید از بیمارستان ابن سینا شهرستان دلفان بر ضرورت آمادگی لازم برای ارائه خدمات کارآمد و ایمن تأکید کرد.

وی افزود: در چارچوب افزایش سطح آمادگی دستگاه‌های خدماتی شهرستان، این بیمارستان مورد بازدید قرار گرفت و بر ضرورت آمادگی برای ارائه خدمات کارآمد، سریع و ایمن در شرایط جنگی تأکید شد.

فرماندار دلفان، بیان داشت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان‌ها از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

سلامتی، ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، بر استمرار آماده‌باش یگان‌های عملیاتی و درمانی تأکید کرد.

وی با اشاره به توان عملیاتی بخش‌های اورژانس، اتاق عمل و تیم‌های واکنش سریع گفت: تیم‌های بهداشتی و درمانی شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و تمامی امکانات لازم برای ارائه خدمات در شرایط اضطراری فراهم شده است.

فرماندار دلفان، بر تقویت تیم‌های پشتیبانی، تأمین تجهیزات و هماهنگی بین واحدهای امدادی تأکید کرد و آمادگی کامل شبکه را برای ارائه خدمات تخصصی و عمومی در صورت نیاز اعلام کرد.