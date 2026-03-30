۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

تیم‌های بهداشتی و درمانی دلفان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند

نورآباد - فرماندار دلفان، تأکید کرد: تیم‌های بهداشتی و درمانی این شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا سلامتی صبح امروز دوشنبه در جریان بازدید از بیمارستان ابن سینا شهرستان دلفان بر ضرورت آمادگی لازم برای ارائه خدمات کارآمد و ایمن تأکید کرد.

وی افزود: در چارچوب افزایش سطح آمادگی دستگاه‌های خدماتی شهرستان، این بیمارستان مورد بازدید قرار گرفت و بر ضرورت آمادگی برای ارائه خدمات کارآمد، سریع و ایمن در شرایط جنگی تأکید شد.

فرماندار دلفان، بیان داشت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان‌ها از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

سلامتی، ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، بر استمرار آماده‌باش یگان‌های عملیاتی و درمانی تأکید کرد.

وی با اشاره به توان عملیاتی بخش‌های اورژانس، اتاق عمل و تیم‌های واکنش سریع گفت: تیم‌های بهداشتی و درمانی شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و تمامی امکانات لازم برای ارائه خدمات در شرایط اضطراری فراهم شده است.

فرماندار دلفان، بر تقویت تیم‌های پشتیبانی، تأمین تجهیزات و هماهنگی بین واحدهای امدادی تأکید کرد و آمادگی کامل شبکه را برای ارائه خدمات تخصصی و عمومی در صورت نیاز اعلام کرد.

کد مطلب 6787204

