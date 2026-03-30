به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی و نایب رییس فدراسیون فوتبال درباره جلسه با آندره مدیر توسعه فدراسیون‌ها در دفتر منطقه‌ای فیفا اظهار کرد: در این جلسه آندره ضمن اذعان به قدرت فوتبال ایران، تیم ملی فوتبال ایران را یکی از نمایندگان شایسته قاره آسیا در جام جهانی عنوان کرد که می‌تواند در جام‌جهانی چشمهای زیادی را به سمت خود جلب کند.

وی افزود: در این دیدار بر نقش مهم فیفا در تامین و تسهیل خواسته‌های قانونی تیم ملی تاکید کردیم.

نبی خاطرنشان کرد: همچنین به نماینده فیفا یادآوری کردیم که فدراسیون جهانی فوتبال باید در برگزاری کمپ نهایی تیم ملی در راه حضور در جام جهانی، حمایت های لازم را از تیم ملی ایران انجام دهد.

همچنین پیراهن تیم ملی ایران از سوی مهدی محمدنبی و امیر قلعه‌نویی به آندره تقدیم شد.

*فرزانه صفایی شاد