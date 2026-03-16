به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور، منطقه جوادیه شاهد تخریب بیش از سی و چهار منزل مسکونی بود. در همین راستا، محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، با حضور مستقیم در این منطقه، بر روند عملیات آواربرداری نظارت کرد.
در این بازدید، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، نیز حضور یافت و ضمن قدردانی از زحمات خالصانه نیروهای سازمان مدیریت پسماند و تیم اجرایی پاکسازی در شرایط جنگی، بر آمادگی کامل شهرداری برای ساماندهی و اسکان آسیبدیدگان تأکید کرد.
جزئیات عملیات و اقدامات حمایتی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در این دیدار، از بهکارگیری تمامی ادوات، تجهیزات و ماشینآلات تخصصی خدمات شهری برای تسهیل تردد در شریانهای اصلی و فرعی محدوده جوادیه خبر داد.
قضاتلو تصریح کرد: پاکبانان عزیز تهرانی از ساعات اولیه حمله به جوادیه با گروههای امدادی، آتشنشانی و هلال احمر همراه شدند و علاوه بر کمک به تسهیل تردد و باز کردن معابر اصلی و فرعی، کمک شایانی به جابهجایی و خروج اسباب و اثاثیه اصلی مردم برای انتقال به پارکینگها و مکانهای پیشبینیشده انجام دادند.
سخنگوی شهرداری تهران نیز در جمع مردم منطقه جوادیه، ضمن تقدیر از زحمات بیدریغ عوامل سازمان مدیریت پسماند و نیروهای پاکبان، اظهار داشت: این افراد که در شرایط عادی وظیفه نظافت و مرتبسازی معابر را بر عهده دارند، در شرایط جنگی نیز خالصانه و بیریا به خدمترسانی در حوزه پاکسازی مسیرها پرداخته و تاکنون نقش مؤثری در بازگشایی معابر ایفا کردهاند.
محمدخانی با اشاره به روحیه جهادی مردم جوادیه افزود: مردم شهیدپرور و دلاور جوادیه پس از اتفاقات ارزشمندی که از اوایل انقلاب اسلامی تا کنون رقم زدند، بار دیگر در برابر هجمه ظالمانه دشمن نشان دادند که با همدلی پای کار و متعهد به ارزشهای انقلاب اسلامی ایستادهاند.
وی همچنین اطمینان داد که پیشبینیهای لازم برای ساماندهی و اسکان آسیبدیدگان جنگ انجام شده است و برای انتقال و اسکان افراد آسیبدیده، هتلهای شهر آمادهسازی شدهاند و دو تیم مستقل به منظور تسهیل در جابجایی این افراد با تمام قوا مشغول فعالیت هستند.
