دیدار فرماندار و نماینده مردم بروجرد با خانواده شهید «مجید خدادادی»

به گزارش خبرنگار مهر، «قدرت الله ولدی» فرماندار بروجرد، «فاطمه مقصودی» نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با خانواده شهید «مجید خدادادی» دیدار کردند.
فرماندار بروجرد در این دیدار اظهار داشت: شهدای این جنگ ناجوانمردانه گلچین شدهاند و با رشادت تمام برای دفاع از این سرزمین زندگی کردهاند.
قدرت الله ولدی افزود: این کشور توسط دشمنان نظام و انقلاب و مردم این سرزمین مورد هجوم قرار گرفتهاند، اما مردم همچنان تا نابودی اسرائیل و آمریکای جنایتکار، پایکار هستند.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، گفت: این شهدا بهعنوان سند افتخار این مرزوبوم هستند و انتخاب شده درگاه خداوند هستند.
فاطمه مقصودی ضمن تسلیت به خانواده شهید «خدادادی» و همه شهدای شهرستان، گفت: خانوادههای شهدا چشموچراغ کشورمان هستند.
شهید «مجید خدادادی» روز ۱۷ اسفند در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونی به مناطق مسکونی بروجرد به شهادت رسید.
