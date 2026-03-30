۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

اولین انتصاب وزیر ورزش در سال جدید؛

سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی منصوب شد

سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی منصوب شد

احمد دنیامالی طی حکمی مهران تیشه‌گران را به عنوان سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم دنیامالی مهران تیشه‌گران سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی شد.

لازم به ذکر است با توجه به انتزاع انجمن پارادوومیدانی از فدراسیون جانبازان و توان‌یابان امروز دوشنبه ۱۰ فروردین‌ماه توسط کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها حکم سرپرستی فدراسیون پارادوومیدانی به مهران تیشه‌گران اهدا شد.

سلطانی در این جلسه ضمن اهدای حکم سرپرستی برای پیشبرد امور فدراسیون تازه تاسیس پارادوومیدانی آرزوی موفقیت کرد.

در سوابق مدیریتی مهران تیشه‌گران ریاست فدراسیون ورزش ناشنوایان، سرپرستی فدراسیون اسکی و سرپرستی فدراسیون روئینگ و مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان دیده می‌شود.

    • IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      در پارا اسیایی اقلا صد نفر فقط در دو باید اعزام بشن اگر قراره جزو سه تای اول باشیم

