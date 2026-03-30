سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم دنیامالی مهران تیشهگران سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی شد.
لازم به ذکر است با توجه به انتزاع انجمن پارادوومیدانی از فدراسیون جانبازان و توانیابان امروز دوشنبه ۱۰ فروردینماه توسط کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها حکم سرپرستی فدراسیون پارادوومیدانی به مهران تیشهگران اهدا شد.
سلطانی در این جلسه ضمن اهدای حکم سرپرستی برای پیشبرد امور فدراسیون تازه تاسیس پارادوومیدانی آرزوی موفقیت کرد.
در سوابق مدیریتی مهران تیشهگران ریاست فدراسیون ورزش ناشنوایان، سرپرستی فدراسیون اسکی و سرپرستی فدراسیون روئینگ و مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان دیده میشود.
