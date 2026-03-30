امیر حاتمی: دشمن باید در مقابل قوای مقتدر دریایی ارتش و سپاه زانو بزند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران طی پیامی شهادت سردار دریابان علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ ٱلَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱستَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَیۡهِمُ ٱلمَلَـٰٓئِکَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحزَنُواْ وَأَبشِرُواْ بِٱلجنةِ ٱلَّتِی کُنتُم تُوعَدُونَ / فصلت ۳۰

سال‌ها حضور و حماسه‌آفرینی شهید دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده مقتدر نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یاران رشید آن سردار سرافراز در پهنه آبی ایران عزیز، همراه با دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران، نقش چشمگیری در ارتقای قدرت دریایی کشور در آبراه اقتدار این مرزو بوم، خلیج شکوهمند همیشه فارس و سیادت دریایی ایران در تنگه راهبردی هرمز داشته و بدون تردید این راه مقدس با خون پاک آن فرمانده دریادل و شهادت قهرمانان ملت، مستحکم تر ادامه خواهد یافت.

قوای مقتدر دریایی ارتش و سپاه پاسداران، در این معرکه حق و باطل، با تمسک به قدرت لایزال الهی و مجاهدت دریادلان و فرماندهان رشید خود، حماسه‌های پرشور و عاشورایی آفریدند و بارها رویارویی عزتمندانه با خصم زبون داشته‌اند و ثابت کردند معیار قدرت، با اراده خداباوران و خدایاوران نگاشته شده و دشمن باید در پیشگاه چنین قدرت لایزالی زانو بزند، اشک ندامت بریزد و از منطقه بگریزد.

اینجانب، شهادت سردار رشید اسلام، شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا( مدظله العالی)، آحاد نیروهای مسلح و دریادلان سرو قامت خلیج فارس و دریای عمان و خانواده معظم این شهید عزیز تبریک و تسلیت گفته و برای آن شهید والامقام مقام، علو درجات مسئلت دارم.