به گزارش خبرنگار مهر، عالیه زمانی عصر دوشنبه در شورای اداری بیمه سلامت استان از افزایش چشمگیر حمایتهای مالی از بیماران خاص و صعبالعلاج در مازندران خبر داد.
زمانی اظهار کرد: طی یک سال گذشته حدود ۹۰ هزار بیمار خاص و صعبالعلاج در استان شناسایی شدهاند و پیشبینی میشود این تعداد به ۱۴۰ هزار نفر نیز برسد.
وی افزود: میزان حمایت مالی از این بیماران در سال اخیر به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به خدمات حمایتی در حوزه درمان گفت: خدماتی مانند دیالیز، شیمیدرمانی و رادیوتراپی و همچنین بخشی از خدمات درمانی برای کودکان و سالمندان در مراکز دولتی بهصورت رایگان ارائه میشود.
زمانی تأکید کرد: افزایش آگاهی مردم نسبت به خدمات بیمهای و تداوم تأمین منابع مالی میتواند نقش مهمی در کاهش دغدغههای درمانی بیماران و خانوادههای آنان داشته باشد.
