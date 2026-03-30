۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

۹۰ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در مازندران شناسایی شده است

ساری - نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: طی یک سال گذشته حدود ۹۰ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در استان شناسایی شد و پیش‌بینی می‌شود این تعداد به ۱۴۰ هزار نفر نیز برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عالیه زمانی عصر دوشنبه در شورای اداری بیمه سلامت استان از افزایش چشمگیر حمایت‌های مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج در مازندران خبر داد.

زمانی اظهار کرد: طی یک سال گذشته حدود ۹۰ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در استان شناسایی شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد به ۱۴۰ هزار نفر نیز برسد.

وی افزود: میزان حمایت مالی از این بیماران در سال اخیر به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به خدمات حمایتی در حوزه درمان گفت: خدماتی مانند دیالیز، شیمی‌درمانی و رادیوتراپی و همچنین بخشی از خدمات درمانی برای کودکان و سالمندان در مراکز دولتی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

زمانی تأکید کرد: افزایش آگاهی مردم نسبت به خدمات بیمه‌ای و تداوم تأمین منابع مالی می‌تواند نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های درمانی بیماران و خانواده‌های آنان داشته باشد.

کد مطلب 6787391

