به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی میرزاجانی در جریان بازدید اعضای شورای عالی قرآن و جمعی از اساتید بینالمللی قرآن جمهوری اسلامی ایران از مدرسه شجرهطیبه در جمع خانوادههای شهدا و مردم حاضر در این مراسم اظهار کرد: در مسیر بازگشت به تهران بودیم که توفیق پیدا کردیم در جمع مردم شریف و بزرگوار میناب حضور یابیم و عرض ادب، تبریک و تسلیت داشته باشیم.
وی با اشاره به عمق فاجعه رخداده در این مدرسه افزود: اینگونه به ذهنم آمد که میناب، قتلگاه فرشتههای زمینی است و مدرسه شجرهطیبه، مکان مقدس عروج این فرشتههای معصوم به آسمان شده است.
معاون شورای عالی قرآن کشور با تاکید بر اینکه حادثه میناب فراتر از یک رویداد محلی است، تصریح کرد: میناب امروز تنها یک شهر در استان هرمزگان نیست؛ بلکه به سند مظلومیت، شرف و انسانیت تبدیل شده و آزادگان جهان با این شهر همراه و همدل هستند.
میرزاجانی همچنین با محکوم کردن جنایت علیه کودکان بیگناه، گفت: میناب سند جنایت آمریکای جنایتکار و خبیث و اسرائیل کودککش است؛ جنایتی که خون پاک عزیزان معصوم و بیگناه را بر زمین ریخت، اما بیتردید زمینهساز رسوایی و نابودی ظلم و جنایت خواهد شد.
وی حضور نمایندگان جامعه قرآنی کشور در این مکان را مایه افتخار دانست و افزود: برای ما که به نمایندگی از جامعه قرآنی و همراه با جمعی از اساتید بینالمللی قرآن در این مکان مقدس حضور یافتهایم، توفیقی بزرگ است که در کنار خانوادههای معظم شهدا و مردم عزیز میناب باشیم.
معاون شورای عالی قرآن کشور در پایان عنوان کرد: بهترین کلام در چنین مکان نورانی، تلاوت قرآن کریم است.
