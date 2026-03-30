سجاد ریزوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع بلایای طبیعی و بروز تلفات در برخی گلههای دام سبک در شهرستان، اکیپهای دامپزشکی این اداره در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شده و نسبت به بررسی وضعیت و انجام اقدامات لازم اقدام میکنند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات در چنین شرایطی، جمعآوری و دفن بهداشتی لاشه دامها در اسرع وقت است، افزود: این اقدام به منظور جلوگیری از بروز و گسترش بیماریهای دامی و مخاطرات بهداشتی برای دامداران و ساکنان منطقه صورت میگیرد.
رئیس اداره دامپزشکی سرپلذهاب ادامه داد: با حضور میدانی کارشناسان دامپزشکی و هماهنگی با دامداران، عملیات دفن بهداشتی تلفات در محلهای مناسب و مطابق با ضوابط بهداشتی انجام میشود.
ریزوندی بر ضرورت اطلاعرسانی سریع دامداران در صورت مشاهده تلفات غیرعادی در دامها تأکید کرد و گفت: دامداران در صورت بروز هرگونه تلفات ناشی از حوادث طبیعی، موضوع را در اسرع وقت به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای مدیریت بهداشتی و پیشگیری از پیامدهای احتمالی انجام شود.
