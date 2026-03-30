رضازاده:حضور مردم در صحنه پاسخی کوبنده به دشمنان است

بابک رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:حضور باشکوه و گسترده‌ی مشگین شهر در خیابان‌ها، بار دیگر حماسه‌ای از وفاداری و همبستگی ملی را به نمایش گذاشت و این اجتماع مردمی، نشان‌دهنده‌ی تعلق خاطر عمیق و پایبندی این ملت به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و شور و نشاط وصف‌ناپذیر در چهره‌ها و فریادهای بلند، گواهی بر این است که مردم ایران، همواره در کنار انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

وی افزود: این حرکت مردمی، پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمنان و تلاش‌های بی‌امان آن‌ها برای ایجاد ناآرامی و تضعیف روحیه ملت است.

نماینده مشگین‌شهر با بیان اینکه حضور مردم در صحنه خیابان نشان از وفادری این ملت بزرگ دارد، گفت: این اجتماع، فریاد رسا و بلندی است که از اعماق وجودمان برمی‌آید و ما در کنار انقلاب و ارزش‌هایمان هستیم و اجازه نخواهیم داد هیچ‌کس در این مسیر تردید ایجاد کند. این حرکت، پاسخی کوبنده به تمام کسانی است که در پی برهم زدن آرامش و ثبات کشورمان هستند.

رضازاده افزود: امشب، مردم با حضور خود، بار دیگر نشان دادند که ایران، ملتی متحد و هوشیار است. و من به عنوان یک خدمتگزار، تمام تلاشم را به کار خواهم بست تا صدای این مردم را به گوش مسئولین برسانم و در جهت رفع مشکلات و آبادانی کشور عزیزمان قدم بردارم.