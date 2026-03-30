  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

محدودیت ترافیکی در بندرعباس اعمال می‌شود

بندرعباس- پلیس راهور هرمزگان اعلام کرد: از ساعت ۱۲ امشب تا ۶ صبح فردا از میدان امام خمینی تا میدان انقلاب اسلامی محدویت توقف خودرو در حاشیه مسیر اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام پلیس راهور هرمزگان در آستانه مراسم تشییع سردار شهید تنگسیری از ساعت ۱۲ امشب تا ۶ صبح فردا از میدان امام خمینی تا میدان انقلاب اسلامی محدویت توقف خودرو در حاشیه مسیر اعمال می‌شود.

همچنین از ساعت شش صبح تا پایان مراسم نیز ممنوعیت رفت و آمد خودروها در این مسیر و خیابان های فرعی آن اعمال می‌شود.

شهروندان می‌توانند از مسیرهای جایگزین بولوارهای ساحلی، جمهوری و شهید ناصر رفت و آمد کنند.

پیکر مطهر سردار پاسدار شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه فردا سه شنبه در بندرعباس تشییع می‌شود.

کد مطلب 6787532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها