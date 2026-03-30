به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام پلیس راهور هرمزگان در آستانه مراسم تشییع سردار شهید تنگسیری از ساعت ۱۲ امشب تا ۶ صبح فردا از میدان امام خمینی تا میدان انقلاب اسلامی محدویت توقف خودرو در حاشیه مسیر اعمال می‌شود.

همچنین از ساعت شش صبح تا پایان مراسم نیز ممنوعیت رفت و آمد خودروها در این مسیر و خیابان های فرعی آن اعمال می‌شود.

شهروندان می‌توانند از مسیرهای جایگزین بولوارهای ساحلی، جمهوری و شهید ناصر رفت و آمد کنند.

پیکر مطهر سردار پاسدار شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه فردا سه شنبه در بندرعباس تشییع می‌شود.