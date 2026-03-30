نامگذاری بزرگراهی به نام شهید امام خامنه ای(ره) در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله امرالهی، رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم، در حاشیه جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم، ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، ملت شریف ایران و امت اسلامی، این واقعه را ضایعه‌ای مهم در تاریخ معاصر جهان اسلام توصیف کرد و با تأکید بر استمرار خط ولایت، بر ضرورت بیعتی آگاهانه، منسجم و مسئولانه با «صالحِ بعد از صالح» به‌عنوان ضامن تداوم مسیر هدایت، ثبات اجتماعی و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید نمود.



وی با اشاره به نامگذاری محور بزرگراهی حد فاصل میدان شهدای ۷۲ تن تا میدان ولی‌عصر(عج) به نام «شهید امام خامنه‌ای (قدس سره)»، اظهار داشت: این اقدام در راستای تداوم و تعمیق راه و مکتب امامین انقلاب اسلامی تعریف می‌شود؛ مسیری که بر پایه هدایت دینی، تحقق عدالت و صیانت از آرمان‌های متعالی نظام اسلامی شکل گرفته و در افق نهایی خود، معطوف به زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) است.



امرالهی افزود: از این منظر، این محور به‌واسطه امتداد به مسجد مقدس جمکران، واجد هویتی فراتر از یک مسیر صرفاً شهری بوده و نمادی از حرکت در مسیر مهدویت و انتظار تلقی می‌شود؛ چنان‌که در سیره امام خمینی(ره)، شهید امام خامنه‌ای(قدس) و جانشین برحق ایشان، تمامی مجاهدت‌ها و تلاش‌ها در جهت آماده‌سازی جامعه اسلامی برای تحقق آن وعده الهی و استقرار عدالت مهدوی معنا یافته و این نامگذاری برای تثبیت این مسیر در حافظه هویتی و فرهنگی جامعه به‌شمار می‌رود.



امرالهی با اشاره به ویژگی‌های این محور، خاطرنشان کرد: این مسیر در امتداد مسجد مقدس جمکران قرار دارد و از حیث فرهنگی و اعتقادی، نسبت مستقیمی با مفاهیم مهدویت و انتظار دارد. انتخاب این محور برای چنین نامگذاری‌ای، برآمده از ملاحظات دقیق فرهنگی، هویتی و معنوی بوده و نشان‌دهنده توجه مدیریت شهری به پیوند عمیق میان فضاهای کالبدی شهر و معانی متعالی دینی است.



رئیس شورای اسلامی شهر قم همچنین با اشاره به اهتمام ویژه رهبر انقلاب به مسجد مقدس جمکران، این موضوع را بیانگر جایگاه برجسته این مکان مقدس در منظومه فکری و اعتقادی ایشان دانست و افزود: تردد ایشان در این مسیر، در کنار توجه مستمر به مقوله مهدویت، واجد پیام‌های روشن و الهام‌بخش در حوزه جهت‌گیری‌های فرهنگی و معنوی جامعه است که می‌تواند مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری و فرهنگی قرار گیرد. مسیری که با خون پاک شهیدان آبیاری شده و با تمسک به ولایت، تا دستیابی به آرمان‌های متعالی اسلامی استمرار خواهد یافت.



امرالهی در پایان، به‌عنوان نماینده مردم شریف و انقلابی قم، خواستار فراهم‌سازی شرایط لازم برای میزبانی شایسته از پیکر مطهر «شهید امت» در این شهر مقدس شد و تأکید کرد: قم، به‌عنوان پایگاه علمی و دینی جهان تشیع، آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و معنوی خود، میزبان این رویداد بزرگ باشد؛ شهری که به تعبیر رهبر شهید، خاستگاه انقلاب است و همواره در بزنگاه‌های تاریخی، نقشی اثرگذار در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایفا کرده است.