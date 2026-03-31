سید احمد برآبادی در گفتگو با مهر در تشریح برنامههای نوروزی استان اظهار کرد: برای نوروز ۱۴۰۵ برنامهریزیهای متعددی در سطح ملی، منطقهای و استانی انجام شده بود که با وقوع جنگ رمضان و حمله دو رژیم آمریکا و اسرائیل، اجرای بخشی از این برنامهها حدود دو هفته به تعویق افتاد.
وی افزود: با دستور استاندار خراسان جنوبی به عنوان رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر، مقرر شد برنامههایی متناسب با شرایط ایام و با حفظ حرمت فضای عزاداری، با قوت بیشتری نسبت به سالهای گذشته اجرا شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به هماهنگیهای انجام شده در سطح ملی و استانی بیان کرد: در مدت زمانی کوتاه و با انسجام بین دستگاههای اجرایی، برنامهریزی لازم برای میزبانی از مسافران نوروزی انجام شد و تمامی دستگاهها پای کار آمدند.
برآبادی ادامه داد: با همکاری دستگاههای مختلف از جمله امور شهری و روستایی، جهاد کشاورزی، امور عشایر و سایر نهادها، بازارچههای صنایعدستی و سیاهچادرهای عشایری در نقاط مختلف استان برپا شد.
وی گفت: در مجموع ۱۲۵ بازارچه شامل ۴۳ بازارچه صنایعدستی با ۳۵۰ غرفه و ۸۲ سیاهچادر عشایری در استان ایجاد شده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی بیان کرد: در این بازارچهها انواع تولیدات بومی از جمله نساجی سنتی، پارچهبافی، گوهرسنگها، محصولات چرمی، سفال، سرامیک و صنایع فلزی عرضه میشود.
برآبادی با اشاره به برنامههای فرهنگی جانبی این بازارچهها افزود: در برخی غرفهها، طرح «زندگی با آیهها» و روایتگری جنایات آمریکا و اسرائیل از جمله وقایع مدرسه میناب و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای بازدیدکنندگان ارائه میشود.
وی همچنین به فعالیت سیاهچادرهای عشایری اشاره کرد و گفت: در این فضاها، بازدیدکنندگان علاوه بر آشنایی با سبک زندگی عشایر، امکان خرید تولیدات و تجربه پخت نان سنتی را دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: بازارچههای صنایعدستی استان در نخستین روز فروردین با حضور استاندار افتتاح شد و در سایر شهرستانها نیز فرمانداران این پروژهها را به بهرهبرداری رساندند.
برآبادی افزود: استاندار به همراه اعضای ستاد سفر، با وجود شرایط نامساعد جوی، از بازارچهها، سیاهچادرها، بافت تاریخی بشرویه، اقامتگاههای بومگردی و قنات بلده فردوس بازدید کرده است.
نظر شما