به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح سه شنبه و به واسطه موج بازگشت مسافران نوروزی و زائران رضوی، جاده‌های اصلی استان سمنان شاهد ترافیک پرحجم اما روان است.

بیشترین میزان ترافیک در ورودی و خروجی شهرهای استان سمنان به ثبت رسیده است. به گفته رئیس پلیس راه استان سمنان، علت حجم بالای ترافیک در جاده‌های استان طی روز سه شنبه، موج بازگشت مسافران نوروزی است.

سرهنگ موسی بزرگی که در گفتگو با خبرنگار مهر، صحبت می کرد، تاکید داشت: با توجه به نزدیکی ایام پایانی تعطیلات نوروزی از مسافران درخواست داریم تا بازگشت خود را به روز و ساعات پایانی تعطیلات موکول نکنند زیرا با ترافیک شدید در جاده های استان به خصوص کریدور اصلی به سمت تهران، روبرو خواهند شد.

وی با بیان اینکه امروز ترافیک در جاده های استان سمنان پرحجم اما روان است، افزود: از مسافران نوروزی درخواست می شود که به واسطه عدم وجود جلوه های بصری و ایجاد خستگی در چشم های رانندگان، به ازای هر ۱۲۰ دقیقه رانندگی ۱۵ الی ۲۰ دقیقه استراحت کنند.

گفتنی است هم اکنون به‌جز کریدور اصلی تهران - مشهد، ترافیک در جاده های فیروزکوه، کیاسر، توسکستان، خوش ییلاق و معلمان نیز پرحجم گزارش می شود اما گره ترافیکی خاصی در استان سمنان دیده نمی شود. از سوی دیگر همه جاده های اصلی استان سمنان باز هستند و تردد در آنها برقرار است.