۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

چاقوی زهرآگین‌تان را از پهلوی این سرزمین بیرون بیاورید

چاقوی زهرآگین‌تان را از پهلوی این سرزمین بیرون بیاورید

هادی معصوم‌دوست مستندساز با انتشار متنی تاکید کرد که این جنگ جز ویرانی و زخم و درد، آورده‌ دیگری برای ما نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، هادی معصوم‌دوست نویسنده و مستندساز با انتشار یادداشتی درباره این روزها، با هموطنانش همدردی کرد.

در این یادداشت نوشته شده است: «در این خاموشی رسانه‌ای که صدا به صدا نمیرسد بغضها را نمیدانی کجا باید فریاد بزنی و کمی از باری که بر شانه‌ات سنگینی می‌کند، بکاهی. این بیانیه نیست. این فقط کمی سبک کردن بار است، باری که سکوت، هر روز آن را برایم سنگین‌تر می‌کند.

وقتی می‌گویند وطن، یعنی مردمی که در آن زندگی می‌کنند. وطن هم‌معناست با مردم و امروز همزمان وطن و مردم زیر بمباران به خاک و خون کشیده شده‌اند.

مباد روزی که صدای بمب و موشک جنگ‌طلبان صدای مطالبه‌گری ما را به بیراهه بکشاند.

مباد روزی که زخم ما بساط کاسبی کاسبکاران جنگ و ویرانی شود.

مباد روزی که به نام مرهم بر درد ما، سودجویان گلوله‌ و بمب و آتش بر سر وطن بریزند.

دلیلش هرچه باشد، مقصر هرکه باشد، به عنوان یک ایرانی که گوشه و کنار زندگی‌اش زخمی است از تبعیض و ناکارآمدیها، این جنگ را با همه وجود تقبیح می‌کنم و با صدایی که هر روز با شنیدن ناله‌های مردم و سرزمینش از بغض می‌لرزد، فریاد می‌کشم، چاقوی زهرآگین‌تان را از پهلوی این سرزمین بیرون بیاورید.

این جنگ جز ویرانی و زخم و درد، آورده‌ی دیگری برای ما نخواهد داشت. حالا دیگر خیلیها این را می‌دانند که با گذشت روزها و هدف قرار گرفتن قلب ایران، این ویرانی دردناک مرهمی نیست حتی بر خشم مردمانی که مدتهاست امیدشان را به شنیده شدن صدایشان از دست داده‌اند. دل ما خون است برای درد این مردم. دل ما خون است برای این وطن که نمیدانم سرانجام کی روی آرامش را خواهد دید. ولی کاسبان جنگ، زخم ما را، درد ما را، فریاد مطالبه‌گری ما را، با بمبهایی که بر سر میراث تاریخی و زیرساختهای حیاتی سرزمین‌مان میریزند لوث می‌کنند و بیشتر نمک بر زخم می‌پاشند.

تاریخ مبارزه و مطالبه‌گری مردم این سرزمین طولانی‌تر از عمر بسیاری از کشورهاست. ما راهمان را بلدیم و اگر گاهی گم می‌شویم خیلی زود دوباره خود را پیدا می‌کنیم. چرا که ما یک ملتیم. فقط چاقوی زهرآگین‌تان را از پهلوی این سرزمین بیرون بیاورید.»

ندا زنگینه

    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      خداکمک کنه به مردم ایران ،خداکمک کته به ایران ،خدا با اون قدرت وعظمتش کمک کنه
    • IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      راه پایان جنگ مقاومته نه تسلیم
    • ایرانی IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      چاقوی دشمنان رابایدباچاقوجواب دادتابفهمنددردچیه.حیف که نیروهای مسلح مااینجوری تربیت نشدندکه نسل کشی کنند.مدرسه ودانشگاه و دا گروخونه ورزشگاه خراب کنند.کودکان رابکشند.حیف که میگن ماشیعه علی هستیم.مردانه میجنگیم وگرنه این اسراییلی های اشغالگروپست فطرت وامریکاییهای دروغگوو پست وجنایتکاررابایدهم کودکانشان هم زمانشان ومردانشان راکشت.بایدبفهمنددردچیه.تلاویو ویران شده.واین یهودان صهیونیست هنوز دارند جنایت میکنند.اگراسراییل نابودبشه چیه حکومت دیگه جاشوبگیره شاید بتوان به نجات انسانها امید داشت.یاحق
    • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      با هشدار اولیه ما هم باید به یهودی های صهیونیزم حمله کنیم . آن ها مردم عادی یهودی نیستند همه شان یهودی صهیونیزم هستند و وحشی
    • IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      هیتلر اینا رو خوب میشناخت
    • ایران دخت IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      مگه ایران جنگ رو شروع کرد!!! ما که وسط مذاکره بودیم اینها باز مثل دفعه قبلی حمله کردن باید جوری جنگید سایه جنگ برای همیشه برداشته بشه و گرنه باز میرن چند ماه بعد اینبار با ائتلاف جهانی برمی گردن یا حرام زاده و بی شرف و وطن فروشی یا جلبک محض که اینها رو نمی فهمی نباید اجازه بدیم با جنگ های مختلف تبدیل مون کنند به سوریه افغانستان و امثال هم این جنگ یکبار برای همیشه باید تعیین تکلیف بشه با پرداخت غرامت اخراج آمریکا از منطقه ادب کردن قاطع یهود و استقرار نظم جدید منطقه
    • علیرضا لوعلیان لنگرودی IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      به راستی که در این دنیایی که به راحتی توده‌های میلیونی را می‌فریبند، مانده‌ام که چه باید گفت؟!

