۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

طاهری: هویت بخشی و تقویت روحیه مقاومت ۲ اصل مهم در اطلاع رسانی است

طاهری: هویت بخشی و تقویت روحیه مقاومت ۲ اصل مهم در اطلاع رسانی است

رشت- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به شرایط حساس کشور، گفت: هویت بخشی و تقویت روحیه مقاومت ۲ اصل مهم در اطلاع رسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: آرامش و امنیت حاکم بر جامعه ناشی از مشارکت جدی و موثر فعالان عرصه اطلاع‌رسانی است.

وی ضمن تاکید بر جایگاه اصحاب رسانه به عنوان زبان گویای مردم گفت: انعکاس مسائل و مشکلات مردم به مسئولان یکی از مواردی است که در شرایط کنونی ضرورت دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تصریح کرد: توجه به اقلیت‌ها در شرایط بحرانی کشور جزو مسائلی است که لازم است در اولویت قرار بگیرد.

طاهری در پایان افزود: هویت‌بخشی و تقویت روحیه مقاومت از جمله اهداف اساسی در جهت اطلاع‌رسانی در شرایط کنونی است.

کد مطلب 6787938

