طاهری: هویت بخشی و تقویت روحیه مقاومت ۲ اصل مهم در اطلاع رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری پیش از ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: آرامش و امنیت حاکم بر جامعه ناشی از مشارکت جدی و موثر فعالان عرصه اطلاعرسانی است.
وی ضمن تاکید بر جایگاه اصحاب رسانه به عنوان زبان گویای مردم گفت: انعکاس مسائل و مشکلات مردم به مسئولان یکی از مواردی است که در شرایط کنونی ضرورت دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تصریح کرد: توجه به اقلیتها در شرایط بحرانی کشور جزو مسائلی است که لازم است در اولویت قرار بگیرد.
طاهری در پایان افزود: هویتبخشی و تقویت روحیه مقاومت از جمله اهداف اساسی در جهت اطلاعرسانی در شرایط کنونی است.
