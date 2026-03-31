شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از عموم جوانان مؤمن، نیروهای انقلابی، فعالان جهادی و همه داوطلبان مردمی دعوت کرد تا با ثبتنام در پویش بزرگ و در جمع «رزمندگان مردمی مدافع وطن»، در عرصههای مختلف دفاع مردمی و پشتیبانی جهادی ایفای نقش نمایند و در تقویت جبهه مقاومت و امنیت کشور، فعالانه سهیم شوند.
به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم.
در هنگامهای که ملت بزرگ ایران در آزمونی تاریخی و در آوردگاه ارادهها، در متن «جنگ رمضان» با حضور مستمر خود در خیابانها ، شکوه ایمان، غیرت ملی و روحیه مجاهدت خود را به نمایش گذاشته است، جلوههایی درخشان از حضور مسئولانه و حماسی مردم در کنار رزمندگان میدان شکل گرفته است؛ حضوری که یادآور روزهای پرافتخار دفاع مقدس و تداوم سنت سترگ مقاومت فعال و مردمی در مکتب انقلاب اسلامی است.
در این روزهای سرنوشتساز، ملت بصیر ایران با حضور آگاهانه و متنوع در صحنههای مختلف اجتماعی و امنیتی، با حمایت از مدافعان امنیت و با پشتیبانی همهجانبه از رزمندگان میدان، نشان دادهاند که در دفاع از عزت، استقلال و امنیت میهن اسلامی، هیچگاه میدان را خالی نخواهند کرد. رشادتها و مجاهدتهای نیروهای مسلح، مجاهدان امنیت و اطلاعات و نیز حضور شجاعانه مردم در خیابانها و صحنههای مختلف، جلوهای کمنظیر از همبستگی ملی و عزم استوار ملت ایران را به تصویر کشیده است.
مشارکت داوطلبان مردمی میتواند در عرصههای گوناگون خدمت و مجاهدت تحقق یابد:
* همکاری و همیاری با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در چارچوب مأموریتهای مردمی
* مشارکت در ایست و بازرسیهای مردمی و گشتهای عملیاتی و حفاظتی
* حضور در شبکههای پشتیبانی و تدارکاتی رزمندگان میدان
* سازماندهی و همراهی در کاروانهای پشتیبانی مردمی و تأمین اقلام مورد نیاز
* مشارکت در طبخ و توزیع غذا برای رزمندگان و نیروهای خدمتگزار
* همکاری در امداد، رسیدگی و پشتیبانی از مجروحان و آسیبدیدگان
* فعالیت در گروههای جهادی مردمی برای خدمات عمومی و پشتیبانی اجتماعی
و دیگر عرصههای مجاهدت و خدمت در شرایط ویژه کنونی
ملت سرافراز ایران بارها در بزنگاههای تاریخی ثابت کردهاند که در پرتو ایمان، بصیرت و روحیه ایثار، توانایی تبدیل تهدیدها به فرصتهای بزرگ تاریخی را دارند و امروز نیز فرزندان این سرزمین با الهام از فرهنگ عاشورا و با تأسی به راه نورانی شهیدان، اعلام میکنند که گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای، با تمام توان در میدان دفاع از امنیت، اقتدار و عزت ایران اسلامی ایستادهاند و اجازه نخواهند داد کوچکترین خللی در اراده پولادین ملت ایران ایجاد شود. از تمامی داوطلبان گرامی دعوت میشود برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام، به «نزدیکترین پایگاه بسیج مساجد» در محل سکونت خود مراجعه نمایند. بیتردید حضور گسترده و سازمانیافته مردم مؤمن و انقلابی در این عرصه، همچون همیشه پشتوانهای مستحکم برای رزمندگان میدان و مدافعان امنیت کشور خواهد بود و برگ زرین دیگری در دفتر پرافتخار مقاومت و ایستادگی ملت ایران رقم خواهد زد.
