به گزارش خبرنگار مهر، حسین زارع ارنانی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۶ مجوز استقرار و بهرهبرداری محیطزیستی طی یک ماه گذشته در شهرستان یزد صادر شده و روند پاسخگویی اداری و ارائه خدمات حتی در شرایط جنگی نیز بدون وقفه ادامه داشته است.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان یزد با بیان اینکه اختلالهای دورهای در سامانههای مرکزی مانعی برای انجام امور قانونی نشده، تأکید کرد: خدمات حضوری، تلفنی و الکترونیکی این اداره در تمام روزها برقرار بوده و درخواستهای مراجعهکنندگان بهطور کامل رسیدگی شده است.
وی یکی از مهمترین اقدامات این دوره را پایش ۶۸ واحد صنعتی مستقر در یزد و زارچ عنوان کرد و گفت: این پایشها با هدف کنترل آلودگیها، بررسی پساب، ارزیابی عملکرد زیستمحیطی و نظارت بر رعایت ضوابط قانونی انجام شده است.
زارع ارنانی اولویت اصلی مجموعه محیطزیست یزد را «صیانت از سلامت مردم، کنترل آلایندهها و پاسخگویی سریع به مطالبات عمومی» دانست و افزود: با وجود شرایط ویژه حاکم بر کشور، فعالیتهای نظارتی و خدماتی این اداره حتی لحظهای متوقف نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از محیطزیست و سلامت شهروندان، مسئولیتی غیرقابل تعویق است و برنامههای نظارتی با جدیت دنبال میشود.
