شهادت یک پاسدار در بیرجند؛ سپاه انصارالرضا (ع) بیانیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه با اشاره به شهادت «رضا اورادی» آمده است: بار دیگر دستان دشمنان به خون جوانان این مرز و بوم آغشته شد و موجب تأثر و اندوه همکاران و خانواده این شهید شد.
سپاه انصارالرضا(ع) با تأکید بر اینکه ملت ایران با فرهنگ ایثار و شهادت خو گرفتهاند، تصریح کرده است: چنین اقدامات خصمانهای نه تنها خللی در اراده و ایمان مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را در مسیر دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی راسختر خواهد ساخت.
این بیانیه میافزاید: سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی ضمن محکومیت این اقدام، شهادت این پاسدار را به رهبر شهید سید علی خامنهای و مردم استان، بهویژه خانواده این شهید تبریک و تسلیت گفته و تأکید کرده است تا تحقق کامل اهداف و آرمانها و مقابله با دشمنان، از پای نخواهد نشست.
