۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

مفتی عمان: اسرائیل ضربات دردناکی از محور مقاومت دریافت می‌کند

مفتی عمان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی ضربات سنگینی از محور مقاومت متحمل شده است، تصریح کرد: این رژیم همچنان بر رفتارهای نسنجیده خود اصرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ احمد الخلیلی، مفتی سلطان‌نشین عمان بار دیگر از محور مقاومت به رهبری ایران در نبرد همه جانبه با متجاوزان آمریکایی صهیونیستی حمایت کرد.

شیخ الخلیلی در پستی در پلتفرم «ایکس» که توسط خبرگزاری یمنی سبانت رصد می‌شود، اظهار کرد: «رژیم صهیونیستی در حالی که ضربات دردناکی از محور شجاع مقاومت دریافت می‌کند، به اقدامات بی‌ملاحظه خود مانند بستن مسجد الاقصی، شکنجه زندانیان فلسطینی، از جمله نوزادان، و محروم کردن آنها از تمام حقوقشان، از جمله انجام مناسک مذهبی، دانستن زمان اذان، شروع ماه رمضان و سایر موارد، ادامه می‌دهد.»

کد مطلب 6788321

