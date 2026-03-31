«آخرین مبارزه» هنرمند خوزستانی به خراسان رضوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش با بهره گیری از عناصر نمایشی و طرح موضوع نقش اقشار جامعه در شرایط جنگی در قالب گروه تئاتر «آئین مردم» پس از اجرا در خوزستان، البرز، سمنان به مدت سه شب در میان تجمعات شبانه مردمی در مناطق مختلف شهر مشهد مورد استقبال رو به رو شد.

مصطفی بوعذار که سابقه برگزاری بزرگترین تور نمایشی «رهسپار خیمه ها» در ۱۰ استان کشور را در کارنامه دارد این بار با نمایش خیابانی «آخرین مبارزه» این تور نمایشی را آغاز کرده و بنا به شرایط موجود در سایر استان‌های کشور نیز اجرا خواهد شد.

این نمایش بدون سفارش و حمایت هیچ سازمان و نهادی به صورت داوطلبانه توسط هنرمندان گروه تئاتر «آئین مردم »وابسته به انجمن هنرهای نمایشی خوزستان تهیه و اجرا می شود.