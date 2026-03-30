به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان رئیسجمهور و با حضور اعضای کابینه برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت کشور در شرایط ویژه جنگ، روند تأمین مایحتاج عمومی مردم، وضعیت نیازهای اساسی و اقدامات دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی و وزارتخانههای مختلف به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای دولت در این جلسه، گزارشهایی از تمهیدات انجامشده برای استمرار خدماترسانی، پایداری زنجیره تأمین کالاهای ضروری، حفظ آرامش عمومی و تقویت آمادگیهای اجرایی در بخشهای مختلف کشور ارائه کردند. همچنین گزارش کاملی از فعالیتهای روزانه کارگروههای 5 گانه فرهنگ و رسانه، زیربنایی و تولید، اقتصادی، معیشت و سیاسی اجتماعی که طی مدت اخیر به شکل تخصصی تمشیت و رسیدگی به امور مربوطه را عهدهدار بودهاند ارائه شد.
رئیسجمهور در این جلسه با قدردانی از عملکرد همه ارکان و اجزای کشور در خدمترسانی بیوقفه به مردم در شرایط خطیر کنونی، بر ضرورت استمرار این روند، همافزایی میان نهادها و حفظ روحیه جهادی و مسئولانه مدیران و دستاندرکاران تأکید کرد.
پزشکیان با اشاره به شرایط حساس کشور در سایه حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد که تداوم خدمترسانی مؤثر و منسجم، از اصلیترین ارکان پایداری ملی در این مقطع به شمار میرود و تا تحقق پیروزی نهایی بر دشمن باید با جدیت و انسجام دنبال شود.
رئیس جمهور با تجلیل از دلاورمردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع جانانه از کیان کشور و مقابله مقتدرانه با متجاوزان، ایستادگی و مجاهدت این نیروها را برگ زرینی در تاریخ پرافتخار این سرزمین توصیف کرد و نقش نیروهای مسلح را در صیانت از تمامیت ارضی، امنیت ملی و اقتدار ایران اسلامی، نقشی تعیینکننده و سرنوشتساز دانست.
پزشکیان در ادامه با تمجید از همبستگی کمنظیر مردم و تجمعات پرشور شبانه در طول یک ماه گذشته در حمایت از نظام اسلامی، نیروهای مسلح و سرزمین مقدس ایران، این حضور آگاهانه و پرصلابت را جلوهای از انسجام ملی و سرمایهای ارزشمند برای عبور از شرایط حساس کنونی عنوان کرد.
رئیس جمهور همچنین با تأکید بر اینکه امروز ایران اسلامی به برکت خون شهیدان، مجاهدت بیبدیل نیروهای مسلح و پایمردی ملت بزرگ ایران به جایگاهی رفیع از عزت و افتخار دست یافته است، اظهار داشت که ایران سرافراز امروز همچون نگینی درخشان بر تارک جهان میتابد و الهامبخش همه آزادگان و آزادیخواهان جهان است.
پزشکیان افزود که هرگونه تصمیمگیری درباره پایان جنگ، صرفاً با لحاظ همه شروط مطرحشده و در چارچوب تأمین عزت، امنیت و منافع ملت بزرگ ایران اتخاذ خواهد شد.
نظر شما