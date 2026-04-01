به گزارش خبرنگار مهر، سیدرسول موسوی، معاون بین‌الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی، در نامه‌ای به بیش از ۶۰ دانشگاه و نهاد علمی با اشاره به سابقه همکاری‌های علمی و تفاهم‌نامه‌های مشترک میان دانشگاه‌ها، توضیحاتی درباره حملات ائتلاف آمریکایی-اسرائیلی به جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

در این نامه آمده است که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی با این حملات، بسیاری از اصول انسانی و قوانین حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر و کنوانسیون‌های مرتبط با حفاظت از غیرنظامیان، مراکز علمی و شخصیت‌های دینی را نقض کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در بخشی از این نامه به ترور رهبر سیاسی-مذهبی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده و این اقدام، نقض صریح پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون ژنو و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توصیف شده است.

همچنین در این نامه با اشاره به تخریب مراکز علمی، آمده است که تا هفته چهارم جنگ، ۱۵۴ بخش علمی در ۲۱ دانشگاه کشور هدف حمله قرار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات، ساختمان‌های دانشگاه علم و صنعت، دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد.

در ادامه، به تلفات انسانی در میان دانشجویان و دانش‌آموزان اشاره شده و آمده است که تا هفته چهارم جنگ، ۷۱ دانشجو جان خود را از دست داده‌اند و استان تهران بیشترین آمار را داشته است. همچنین حادثه کشته شدن ۱۷۰ دانش‌آموز و معلم در شهر میناب به‌عنوان نمونه‌ای از جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مطرح شده است.

این نامه همچنین به حملات به زیرساخت‌های سوخت و پیامدهای زیست‌محیطی آن پرداخته و این اقدامات را مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله ENMOD دانسته است.

در بخش دیگری از این نامه، حمله به ناو آموزشی «دنا» مورد اشاره قرار گرفته که به گفته نویسنده، در جریان آن ۱۰۴ خدمه این ناو جان خود را از دست داده‌اند.

در ادامه این نامه، سکوت نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته و این سکوت، مصداق ترک فعل و نقض تعهدات بین‌المللی عنوان شده است.

معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در این نامه، از نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، یونسکو، مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر خواسته است تا ضمن محکومیت این حملات، اقدامات بازدارنده و تنبیهی علیه عاملان آن اتخاذ کرده و نسبت به مستندسازی و پیگیری نقض‌های صورت‌گرفته اقدام کنند.

در این نامه همچنین از نهادهای علمی، دینی و فرهنگی جهان درخواست شده است با محکوم کردن این اقدامات، در راستای حمایت از صلح و عدالت بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند.

شایان ذکر است، این نامه به بیش از ۶۰ دانشگاه و نهاد علمی در کشورهای مختلف ارسال شده که در میان آن‌ها دانشگاه‌های معتبری چون دانشگاه دولتی لومونوسف روسیه، دانشگاه مالایا، دانشگاه ورشو، دانشگاه پنجاب و دانشگاه دمشق نیز حضور دارند.