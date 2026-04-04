خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی به دانشگاهها و مراکز علمی ایران نهتنها با اصول حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه در ابعاد وسیعتری به تهدید هویت علمی و فرهنگی کشور پرداخته است؛ این حملات که از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، در واقع تهاجمی علیه ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی کشور است و نیاز به واکنش جدی از سوی جامعه جهانی دارد.
در واکنش به این اقدامات، شخصیتهای برجسته علمی و فرهنگی کشور در حمایت از دانشگاهها و مراکز علمی ایران این تجاوز دشمن آمریکایی -صهیونیستی را محکوم کردند.
رفائیل آزادیان، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه فرهنگیان استان مازندران، در گفتوگو با خبرنگار مهر در واکنش به این حملات، ضمن قدردانی از حضور بینظیر مردم ایران در دفاع از نظام جمهوری اسلامی، این اقدام را نقض آشکار عرف جهانی دانست و بر لزوم محکومیت جهانی آن تأکید کرد.
وی همچنین به نقش حیاتی دانشگاهها در تولید قدرت نرم و سخت کشور اشاره کرد و تأکید نمود که مراکز علمی کشور باید از هرگونه تعرضی مصون بمانند.
حملات به دانشگاهها و مراکز علمی ایران نقض عرف جهانی
آزادیان با اشاره به اهمیت دانشگاهها در جوامع مدرن ضمن قدردانی از زحمات مردم شریف ایران در دفاع از وطن و حضور بینظیرشان در عرصههای ملی، ادامه داد: در همه دنیا دانشگاهها جهتگیریشان در حقیقت علمی است و هیچگونه جهتگیری سیاسی یا مداخله دیگری در امور ملی و بینالمللی ندارند.
وی افزود: آن چیزی که امروز اتفاق افتاد و حقیقت این است که رژیم صهیونیستی و آمریکای غاصب به دانشگاههای کشور عزیزمان حمله میکنند و این خارج از عرف جهانی است و حتی در کشورهایی که خروجی دانشگاهها منجر به فناوریهایی مانند تولید دارو میشود، این نوع اقدامات خلاف عرف جهانی محسوب میشود و از لحاظ حقوق بینالملل محکوم است.
آزادیان در ادامه تأکید کرد: حمله به دانشگاهها به معنای تعرض به ظرفیتهای علمی و فرهنگی کشور است.
وی با اشاره به قدرت علمی ایران و نقش حیاتی دانشگاهها در تقویت این قدرت گفت: هدف این حملات خصومت شدید با جمهوری اسلامی ایران و نابود کردن ظرفیتهای ملی کشور است. این ظرفیتهای علمی و فرهنگی که امروز در داخل کشور وجود دارد، هیچ کشوری در عرف جهانی به عنوان هدف نظامی مورد حمله قرار نمیدهد. به طور مشخص، مراکز علمی و فرهنگی، ساختمانها و اسناد ثبت جهانی، مورد تعرض قرار گرفتنشان از نظر مجامع بینالمللی غیرقابل پذیرش است و مجامع فرهنگی بینالمللی باید بهطور رسمی محکومیت خود را اعلام کنند و پیگیر این اقدامات باشند.
وی همچنین افزود: مراکز علمی اگر امروز مورد حمله دشمن متخاصم قرار میگیرند، به این دلیل است که این مراکز مرجع تولید قدرت هستند و قدرت نرم و سخت کشور ما از دانشی که در این دانشگاهها تولید و به فناوری تبدیل میشود، شکل میگیرد و این توانمندیها جزو ستونهای اقتدار ملی ما هستند.
نقض حقوق بشر و نیاز به واکنش جهانی
آزادیان با تأکید بر نقض حقوق بشر از سوی دشمنان ایران افزود: این حملات در واقع تجاوز به اصول اساسی حقوق بشر است. دانشگاهها و مراکز علمی، بهویژه در کشورهایی که در حال توسعه علمی و فناوری هستند، باید از هرگونه تعرض و تهاجم در امان باشند. اقداماتی از این دست که به دانشگاهها آسیب میزند، نه تنها با اصول انسانی مغایرت دارد بلکه نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
وی همچنین گفت: ما باید از جامعه جهانی انتظار داشته باشیم که این اقدامات را محکوم کرده و به حفظ امنیت علمی و فرهنگی در سطح جهانی بپردازند. هرگونه تهاجم به مراکز علمی در واقع تهاجم به بشریت و پیشرفت بشری است.
آزادیان در ادامه به نقش مردم در حمایت از دانشگاهها و نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: حضور مردم در میادین و حمایت از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشگاهها به نوعی پشتوانه نیروهای مسلح و نظام جمهوری اسلامی است و منبع قدرت و دفاع از حقانیت نظام محسوب میشود. این حضور مردمی نه تنها در داخل کشور بلکه در بسیاری از نقاط جهان نیز مشاهده میشود، جایی که ایرانیان در خارج از کشور نیز حمایت خود را از دانشگاهها و نظام جمهوری اسلامی اعلام کردهاند.
وی ادامه داد: حضور مردمی در حمایت از دانشگاهها، نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای علمی و فرهنگی کشور، نشاندهنده عزم ملی و نقش محوری دانشگاهها در ایجاد قدرت نرم و سخت ایران است و باید مورد توجه جهانیان قرار گیرد.
در واکنش به این حملات، عبدالرضا بابایی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، ضمن محکومیت شدید این اقدامات گفت: حمله به دانشگاهها نه تنها تهاجمی علیه نهادهای علمی است، بلکه نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی محسوب میشود.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاهها باید از هرگونه تعرض محافظت شوند تا بتوانند به توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کمک کنند. ما باید با آگاهی و اتحاد به مقابله با این تهدیدات برخیزیم و از اصول علمی و انسانی خود دفاع کنیم.»
همچنین حسین اسلامی ساروی، استاد و پژوهشگر برجسته کشور نیز تأکید کرد: ایران همواره در تاریخ خود در برابر تهدیدات فرهنگی و علمی ایستاده است و دانشگاهها بهعنوان رکن اصلی پیشرفت علمی کشور باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حملات اخیر به این نهادها نه تنها توهین به علم و دانش است، بلکه بهطور مستقیم به هویت فرهنگی و علمی ایران حمله میکند. ما باید همگی برای حفظ این هویت تلاش کنیم.
اسلامی ساروی همچنین گفت: با توجه به تاریخ درخشان ایران در زمینه علم و فناوری، حمله به دانشگاهها تنها یک اقدام دشمنانه است که بهدنبال تضعیف جایگاه علمی ایران در دنیا است. ما باید در برابر این تهدیدات ایستادگی کنیم و با حفظ انسجام ملی، از ظرفیتهای علمی کشور دفاع کنیم.
استاد و پژوهشگر برجسته کشور تأکید کرد: ایران در طول تاریخ خود تمدنی پیشرفته داشته و فرهنگ غنی ایرانی همواره در عرصههای مختلف علمی، هنری و اجتماعی برجسته بوده است.
وی به دو اثر تاریخی معروف ایرانی اشاره کرد و گفت: «جام کلاردشت» و «جام مارلیک» که در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری میشوند، نمونههایی از این تمدن کهن را نمایان میسازند.
اسلامی ساروی همچنین افزود: ما باید با افتخار نشان دهیم که ایران و ایرانیان همواره در مقابل تمدنهای غربی پیشرو بودهاند. شما هموطنان برونمرزی با غیرت و سربلندی باید اعلام کنید که در بسیاری از زمینهها هنوز از تمدنهای غربی پیشرفتهتر هستیم.
وی در ادامه گفت: هموطنان ایرانی خارج از کشور باید به یاد داشته باشند که ارزشها و سنتهای ایرانی به اندازهای ریشهدار و مستحکم است که میتواند در برابر فشارها و تحقیرها ایستادگی کند.
واکنش جهانی و همبستگی ملی در برابر تهدیدات
حملات اخیر به دانشگاهها و مراکز علمی ایران نهتنها نمایانگر تهدیدات فرهنگی و علمی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی است، بلکه چالشی جدی برای جامعه جهانی محسوب میشود. با توجه به اهمیت دانشگاهها بهعنوان نهادهای علمی و فرهنگی کشور، ضروری است که این حملات مورد محکومیت جهانی قرار گیرد و مجامع بینالمللی بهطور فعال در جهت حفاظت از حقوق بشر و حفظ امنیت علمی کشورها گام بردارند. در این راستا، همبستگی ملی و حمایت از نهادهای علمی ایران برای مقابله با این تهدیدات ضروری است.
در این زمان حساس، ایران همچنان به مقاومت در برابر فشارها و تهدیدات دشمنان خود ادامه خواهد داد و دانشگاهها و مراکز علمی کشور باید همواره در اولویت حمایت و حفاظت قرار گیرند تا در آینده نیز شاهد پیشرفتهای علمی و فرهنگی مستمر در سطح جهانی باشیم.
