هنرنمایی امید کردی دربازآفرینی پیام تقدیر رهبر انقلاب به علمای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، استاد امید کردی از هنرمندان خوش‌ذوق حوزه هنری، با بهره‌گیری از هنرهای سنتی ایرانی، اقدام به بازآفرینی پیام تقدیر رهبر معظم انقلاب خطاب به علمای اهل سنت کردستان کرده است.

این اثر هنری که در قالبی چشم‌نواز و با الهام از نقوش اصیل ایرانی طراحی شده، نشان‌دهنده پیوند عمیق هنر با مفاهیم دینی و اجتماعی است.

در این اثر، متن پیام تقدیر با خطی زیبا در میان قاب‌هایی مزین به نقوش اسلیمی و تذهیب جای گرفته و فضایی معنوی و فاخر را خلق کرده است.

تلفیق هنر تذهیب با پیام تقدیر رهبری

در این اثر، استفاده از رنگ‌های گرم و نقوش سنتی، یادآور هنر فاخر ایرانی به‌ویژه در حوزه تذهیب و نگارگری است، حاشیه‌های پرکار و جزئیات دقیق، بیانگر مهارت بالای هنرمند در به‌کارگیری عناصر بصری برای انتقال مفاهیم عمیق است.

متن پیام نیز که ناظر بر تقدیر از علمای اهل سنت و تأکید بر همبستگی و وحدت در جامعه اسلامی است، در مرکز توجه اثر قرار گرفته و با ترکیب‌بندی هنرمندانه، جلوه‌ای ویژه یافته است.

هنر در خدمت مفاهیم دینی و اجتماعی

استاد کردی با این اثر نشان داده است که هنر می‌تواند بستری مؤثر برای بازتاب پیام‌های مهم دینی و اجتماعی باشد.

بازنمایی چنین مضامینی در قالب هنرهای سنتی، علاوه بر حفظ اصالت‌های فرهنگی، به انتقال بهتر مفاهیم به مخاطبان کمک می‌کند.

خلق این اثر را می‌توان نمونه‌ای از ظرفیت‌های بالای هنرمندان کردستان در پیوند هنر بومی با مفاهیم کلان ملی و دینی دانست؛ ظرفیتی که می‌تواند در معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و هنر این خطه نقش‌آفرین باشد.

این اثر هنری، علاوه بر ارزش‌های زیبایی‌شناختی، حامل پیامی از همدلی، وحدت و قدردانی رهبر معظم انقلاب اسلامی از علمای اهل سنت کردستان است که در قالبی ماندگار به تصویر درآمده است.