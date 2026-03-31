۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

قدردانی رهبر معظم انقلاب از علمای اهل سنت استان کردستان

رهبر معظم انقلاب اسلامی، از ابراز همدردی علمای اهل سنت کردستان بابت تسلیت شهادت قائد انقلاب قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی از ابراز همدردی علمای اهل سنت کردستان بابت تسلیت شهادت قائد عظیم‌الشان انقلاب اسلامی ایران قدردانی کردند.

در پیام رهبر معظم انقلاب آمده است:

علمای محترم اهل سنت استان کردستان

سلام علیکم

ضمن تشکر از ابراز همدردی بابت تسلیت شهادت قائد عظیم‌الشان انقلاب اسلامی ایران (قدس الله نفسه الزکیه) از اظهار لطفتان نسبت به اینجانب تشکر و قدردانی می‌نمایم.

خداوند متعال آقایان محترم را در خدمت به دین مبین اسلام موفق و موید بدارد.

زهرا علیدادی

    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      سلام و درود بر ملت بزرگ ایران جان ویژه استان های مرزی . در پناه خداوتد سلامت باشید . با توکل و امید به خدای بزرگ و تحت رهبری امام مجتبی خامنه ای پیروزی و فتح قله خیلی نزدیک است . اعلام شکست لشکر ترامپ کودک خوار و نتانیابوی منحوس عنقریب
    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      لبیک یا حضرت امام خامنه‌ای عزیز
    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      سررهبرسلامت

