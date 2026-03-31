قدردانی رهبر معظم انقلاب از علمای اهل سنت استان کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی از ابراز همدردی علمای اهل سنت کردستان بابت تسلیت شهادت قائد عظیم‌الشان انقلاب اسلامی ایران قدردانی کردند.

در پیام رهبر معظم انقلاب آمده است:

علمای محترم اهل سنت استان کردستان

سلام علیکم

ضمن تشکر از ابراز همدردی بابت تسلیت شهادت قائد عظیم‌الشان انقلاب اسلامی ایران (قدس الله نفسه الزکیه) از اظهار لطفتان نسبت به اینجانب تشکر و قدردانی می‌نمایم.

خداوند متعال آقایان محترم را در خدمت به دین مبین اسلام موفق و موید بدارد.