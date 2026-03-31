مشاور پیشین ترامپ خواستار اخراج پسر نتانیاهو از آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو بنن، مشاور سابق دونالد ترامپ و یکی از چهره‌های مطرح جریان «ماگا»، در ویدئویی که در حساب کاربری پادکست خود با عنوان «اتاق جنگ» در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد: «پسر نتانیاهو که در میامی حضور دارد را فردا بیرون کنید.»

او با طرح این پرسش که «وزارت امنیت داخلی آمریکا کجاست؟»، افزود: «او را بگیرید، اخراج کنید و برگردانید. لباس نظامی به او بپوشانید و او را در موج اول به خط مقدم جنگ بفرستید.»

بنن همچنین با استفاده از لحنی تند، خواستار حضور برخی شاهزادگان عرب در جنگ شد و تأکید کرد آنها باید از کازینوهای کشورهای غربی خارج شده و به منطقه بازگردند.

پیش‌تر «زیو اگمون»، سخنگوی رسمی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که از سمت خود استعفا کرده بود، درباره یائیر نتانیاهو گفته بود: «بنیامین نتانیاهو، ایلی کوهن وزیر خارجه وقت را مجبور کرد برای پسرش گذرنامه دیپلماتیک صادر کند، در حالی که هیچ توجیهی برای این اقدام وجود نداشت.»