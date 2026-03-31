۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

مشاور پیشین ترامپ خواستار اخراج پسر نتانیاهو از آمریکا شد

استیو بنن، از چهره‌های شاخص جریان حامی دونالد ترامپ، در اظهاراتی تند از مقامات آمریکایی خواست یائیر نتانیاهو، پسر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را از آمریکا اخراج کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو بنن، مشاور سابق دونالد ترامپ و یکی از چهره‌های مطرح جریان «ماگا»، در ویدئویی که در حساب کاربری پادکست خود با عنوان «اتاق جنگ» در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد: «پسر نتانیاهو که در میامی حضور دارد را فردا بیرون کنید.»

او با طرح این پرسش که «وزارت امنیت داخلی آمریکا کجاست؟»، افزود: «او را بگیرید، اخراج کنید و برگردانید. لباس نظامی به او بپوشانید و او را در موج اول به خط مقدم جنگ بفرستید.»

بنن همچنین با استفاده از لحنی تند، خواستار حضور برخی شاهزادگان عرب در جنگ شد و تأکید کرد آنها باید از کازینوهای کشورهای غربی خارج شده و به منطقه بازگردند.

پیش‌تر «زیو اگمون»، سخنگوی رسمی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که از سمت خود استعفا کرده بود، درباره یائیر نتانیاهو گفته بود: «بنیامین نتانیاهو، ایلی کوهن وزیر خارجه وقت را مجبور کرد برای پسرش گذرنامه دیپلماتیک صادر کند، در حالی که هیچ توجیهی برای این اقدام وجود نداشت.»

    خب IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      چه سودی برای ما دارد

