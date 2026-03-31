وداع باشکوه با پیکر مطهر مشاور شورای امنیت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه سه شنبه آئین معنوی وداع با پیکر شهید حسن محمدی مشاور دبیر شورای امنیت ملی و از شهدای بیت رهبر شهید انقلاب اسلامی در شاهرود برگزار شد.

این مراسم با حضور مردم شهید پرور شهرستان شاهرود در قالب اجتماع بزرگ اقتدار و حامیان ولایت در میدان امام خمینی(ره) برگزار شد.

مردم شاهرود علیرغم بارش باران و سرمای نسبتا شدید هوا در این مراسم معنوی حضور باشکوهی داشته و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

قرار است فردا چهارشنبه دوازدهم فروردین ماه مراسم با شکوه تشییع پیکر شهید محمدی ابتدا از معراج الشهدا تا میدان امام(ره) و سپس در گلزار شهدای شهر مجن زادگاه این شهید برگزار خواهد شد.