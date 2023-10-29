الگو پذیری جوانان دنیای اسلام از جوان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی امروز شنبه در یادواره شهدای دانش‌آموزی استان در شهرستان املش با بیان اینکه صدها تن از نوجوانان و جوانان ما در جنگ تحمیلی جانشان را تقدیم راه خدا کردند، اظهار کرد: امروز ما کنار سفره رنگین شهدای دانش‌آموز نشسته‌ایم و به ارواح پاک و مطهر آنان سلام و درود می‌فرستیم.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به الگو پذیری جوانان و نوجوانان دنیای اسلام از جوان ایرانی گفت: رهبر عزیز انقلاب اخیراً در جمله‌ای فرمودند هندسه دنیای امروز در حال تغییر و تحول است‌.

آیت‌الله فلاحتی به ریشه پیدایش رژیم غاصب صهیونیستی اشاره و بیان کرد: بعد از جنگ جهانی دوم، قدرت‌های ثروتمند و زورگوی جهانی، سازمان ملل را برای دفاع از حقوق ملت‌ها تشکیل دادند و سپس چند کشور قدرتمند آن زمان از جمله آمریکا و روسیه و چین مدعی شدند که باید حرف اول را در این سازمان بزنند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ رسمیت پیدا کرد و اولین جنایتش جمع کردن یهودیان از سرتاسر دنیا در فلسطین و آواره کردن مردم این سرزمین بود افزود: پس از آن صدها هزار فلسطینی به کشورهای همجوار پناهنده شدند و در سال ۱۹۴۸، اسرائیلِ جعلی تشکیل شد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان، حضور رئیس جمهور آمریکا در اسرائیل جعلی و دستور کشتار زنان و کودکان بی‌گناه را جزو دیگر جنایات آمریکا دانست و ادامه داد: امروز ملت‌ها به ویژه نوجوان و جوانان دیگر بر اساس مبانی کفر حرکت نمی‌کنند و عقیده و ایدئولوژی بر زندگی بشر حکم‌فرما شده است.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به ایستادگی و جانفشانی‌های دانش‌آموزان بسیجی و جوانان دانشگاهی در برابر صدام در جنگ ۸ ساله افزود: دنیا از ایرانیان درس گرفت و فهمیدند که باید در برابر قدرت‌ها و ظلم بایستند.

جنگ امروز جنگ اراده‌ها است

امام جمعه رشت جنگ امروز را جنگ اراده‌ها دانست و بیان کرد: امروز اراده‌هاست که بر جنگ و جنگ‌جویان غلبه کرده است.

وی ادامه داد: نوجوانان و جوان یمنی ۸ سال جنگیدند و صد هزار شهید دادند اما نه‌تنها اراده‌شان ضعیف نشد بلکه بر اراده آمریکا و آل سعود فائق آمده و غلبه کردند؛ جوانان یمنی با قیام خود، آمریکا را وادار به عقب‌نشینی و آل سعود را وادار به پذیرش صلح کردند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه هر کشوری که مردم و جوانانش اهل اراده و مقاومت باشد موفق خواهند بود تصریح کرد: جوانان فلسطین از مقاومت و باورهای جوان ایرانی درس گرفتند و ضربه‌ای که در این ایام به صهیونیست‌ها و ارتش تا بن دندان مسلح آنان وارد کردند در طول ۷۵ سال گذشته بی‌سابقه بود و برای ارتش صهیونیستی که مدعی است حرف اول را می‌زند خیلی سخت و دشوار بود که از جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله فلسطینی چنین ضرباتی را دریافت کند.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه دنیای ظلم پذیری دیگر گذشت و امروز جوانان به ظلم‌ستیزی روی آورده‌اند گفت: هر جا که ظلم باشد جوانِ مسلمان با الگوگیری از جوانِ مسلمان ایرانی، مقابل ظلم خواهد ایستاد بنابراین ملت و جوانان ایران چشم و چراغ نوجوانان دنیا شدند و زنان هم در خیابان‌های فرانسه و ایالات متحده از حجاب دختر پاک ایرانی الگو می‌گیرند.

وی با بیان اینکه قدرت‌های ظالم فهمیده‌اند که جوانان امروز ظلم‌ستیزند گفت: ورود به میدان با ایدئولوژی الهی و توحیدی، اراده آهنین داشتن و ظلم‌ستیزی ۳ مولفه‌ای است که در حال تغییر هندسه دنیاست و قدرت پوشالی غرب یعنی آمریکا را به افول و نابودی خواهد برد و آن روز است که نوجوان و جوانی که سال گذشته در آشوب‌ها شرکت داشت و و به مؤمنین توهین می‌کرد، باید افسوس بخورد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان تصریح کرد: دختر باحجاب در زیر آسمان این سرزمین همچون ستاره‌ای در حال درخشش است و آنان که در این مسیر نیستند روزی پشیمان خواهند شد و بدانند روزی می‌رسد که تمام ملت‌ها حتی کشورهای غیرمسلمان از ایران الگوپذیری کنند.