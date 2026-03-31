به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین درمنان شامگاه سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی شبکه لرستان، اظهار داشت: باوجود انسجام، اتحاد و پیوندی که در میان ملت ریشه‌دار ما با رزمندگان وجود دارد، قطعاً ایران گورستان متجاوزین خواهد بود.

وی ادامه داد: با چنین سوابق درخشانی این جنگ و این مرحله را نیز با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.

رصد و نظارت بر بازار خرم‌آباد

فرماندار مرکز لرستان، تصریح کرد: پیرو تأکیدات استاندار، دو موضوع معیشت مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین نکات مدیریت استان و خط‌قرمز کاری در همه زمینه‌ها به‌ویژه شرایط جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی در دستور کار قرار دارد.

درمنان، عنوان کرد: براین‌اساس همه مردم استان در اولویت خدمت‌رسانی قرار دارد و از سوی دیگر، حضور همین مردم به‌عنوان سرمایه اجتماعی جامعه در خیابان‌ها ستودنی است، بر همین اساس ما معتقدیم تا پای جان کنار مردم باشیم.

وی افزود: اکنون اولویت ما تنظیم بازار، معیشت مردم و توجه به کالاهای اساسی است.

فرماندار مرکز لرستان، افزود: در این راستا اکیپ‌های مختلف نظارت و بازرسی از مدتی قبل به‌صورت محله‌بندی، پیش‌بینی و فعال شده است که مرتباً به رصد و نظارت بازار مشغول هستند.

انجام ۳ هزار بازرسی از بازار

درمنان، ادامه داد: خوشبختانه کالاها به‌وفور در فروشگاه‌های سطح استان موجود است و در بحث انبار و ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک نیز هیچ مشکلی نداریم.

وی تأکید کرد: باوجود این بازرسی‌ها حتی تخلفات روند کاهشی داشته و اگر جایی کم‌فروشی یا گران‌فروشی وجود داشته باشد، قطعاً برخورد جدی صورت می‌گیرد.

فرماندار مرکز لرستان، گفت: تاکنون سه هزار بازرسی از سطح شهرستان انجام شده است.

آسیب به هزار و ۶۶۱ واحد ساختمان در خرم‌آباد

درمنان در بخش دیگری از سخنان خود در مورد خسارت‌های جنگ رمضان، بیان داشت: خسارت کسانی که مسکن آنها دچار آسیب شده با حضور کارشناسان بنیاد مسکن، جمع‌بندی می‌شود که خوشبختانه در این راستا نیز پویشی توسط مردم برای کمک به خسارت‌دیدگان هم راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: ۲۱۰ نفر از افرادی که خودروی آنها نیز خسارت‌دیده به بیمه معرفی شده‌اند که ان‌شاءالله جبران خسارت خواهد شد.

فرماندار مرکز لرستان، گفت: تاکنون هزار و ۶۶۱ واحد ساختمانی نیز در سطح شهرستان آسیب‌دیده‌اند که از این تعداد ۲۴۰ واحد تجاری است.

رقابت ۳۵۱ کاندیدا در انتخابات شوراها

درمنان با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بیان کرد: در این دوره در انتخابات شوراهای شهرستان خرم‌آباد در شهرهای خرم‌آباد، زاغه، سپیددشت و بیرانشهر ۳۵۱ نفر ثبت‌نام کردند که صلاحیت هشت نفر احراز نشد یا بعضاً مشکل در بارگذاری مدارک داشتند و در نهایت حدود ۳۳۵ نفر در انتخابات شورای شهر رقابت خواهند کرد.

وی افزود: انتخابات شورای شهر در ۱۹۴ شعبه شهری شهرستان برگزار می‌شود.

فرماندار مرکز لرستان تعداد داوطلبان شورای اسلامی روستاها در شهرستان خرم‌آباد را هزار و ۹۳۱ نفر عنوان کرد و گفت: ۳۶۴ روستای این شهرستان دارای حدنصاب تشکیل شورای اسلامی روستا هستند.